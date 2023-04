Cadre fierbinți în noul videoclip FLY PROJECT - COPACABANA

Lumină difuză, un scaun de frizerie, dans la bară și un joc de seducție între Tudor (Fly Project) și o tânără misterioasă și extrem de sexy.

Cadrele fierbinți sunt în noul videoclip FLY PROJECT pentru “Copacabana”, o piesă cu un ritm molipsitor și atrăgător, dinamic dar senzual.

Noul single FLY PROJECT te face să dansezi și să simți căldura soarelui pe piele, teleportându-te direct pe plajele din Rio de Janeiro.

Videoclipul “Copacabana” este filmat de echipa NGM, într-un decor simplu dar de foarte mare efect, cu lumini joase, tonuri roșiatice, un scaun retro de frizerie și o bară de pole dance, plus alternanța între vis și realitate, imaginație și prezent.

Tudor se lansă sedus de către frumoasa dansatoare, cu mișcări lascive, iar imaginația îi joaca feste.. văzând-o pe aceasta când într-un dans la bară, senzual dar și extrem de provocator, când chiar lângă el, cu atingeri și gesturi incitante.

“A fost un clip ușor pentru mine, cred că primul după care nu am fost epuizat, pentru că am stat jos mult, nu am filmat zeci de ore și nici nu am stat în frig, toată treaba a făcut-o Yana, fata alături de care am jucat, eu am fost doar spectator :)) Pe lângă faptul că a dansat incredibil, mi-a facut și masaj, deci clar am fost cel mai câștigat” povestește Tudor.

Fie că ești într-un club sau doar dansezi în sufrageria ta, „Copacabana” este coloana sonoră perfectă pentru o noapte de distracție și petrecere.