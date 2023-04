Jamila, reacție surprinzătoare după ce Liviu Dragnea s-a apucat de gătit pe Youtube: Este un pericol pentru mine...

Jamila este una dintre cele mai renumite gospodine din mediul online, a cărei comunitate îi apreciază fiecare rețetă. Mii de oameni țin cont de sfaturile Geaninei Stancu în ceea ce privește preparatele culinare și prepară întocmai rețetele pe care ea le postează pe canalul său de Youtube.

Recent, Jamila le-a făcut o confesiune urmăritorilor săi, asta după ce, spune ea, a fost etichetată în repetate rânduri în știrile care anunțau noua emisiune culinară a lui Liviu Dragnea. Vestea că fostul lider PSD și-a creat un canal de Youtube, acolo unde postează rețete românești, a ajuns și la urechile Jamilei, care a reacționat imediat.

Se pare că internauții au avertizat-o pe Jamila că Liviu Dragnea poate reprezenta un pericol pentru ea, mai ales că la doar câteva ore după ce a postat prima rețetă, acesta a primit numeroase comentarii și a avut mii de vizualizări.

Bineînțeles că nu am nici o problemă cu asta. Nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea.

Victor Ponta a vorbit și el despre noua pasiune a lui Dragnea și i-a recunoscut calitățile de bucătar. El a menționat că deși multă lume îl critică pe fostul lider PSD, aceștia îi fac doar reclamă.

„Eu vreau sa scriu de bine despre blogul culinar al lui LD! Toti care il injura acum ii fac reclama! Eu am mai mancat preparatele lui Chef Liviu si chiar se pricepe la gatit (eu sunt total afon in domeniu).

Dar acum mi-a amintit de doua mese comune: 1. prima noastra masa in Ianuarie 2010 (super sarmale la Alexandria – acasa la el) cand am decis sa lucram impreuna daca suntem alesi la conducerea PSD la Congresul din Februarie; si asa am scos PSD din Opozitie si l-am adus la Guvernare, am scos Romania din mainile lui Basescu si PDL si am guvernat bine Tara in 2012 – 2014 (pacat ca nu am putut sa continuam )

2. Ultima noastra intalnire (nu mai stiu daca a gatit ceva) in seara care a precedat Motiunea de cenzura impotriva lui Sorin Grindeanu. Eu am votat impotriva si m-au dat afara din PSD (si dat afara am ramas) – el a organizat sa treaca motiunea sa il dea jos pe Grindeanu si sa il puna in loc pe Tudose (pe urma Dancila) si a ajuns chiar mai rau ca mine! Asa ca, referitor la retetele culinare ale lui LD: prima e foarte buna – ultima nu,” a transmis Victor Ponta zilele trecute.