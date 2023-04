Cum ar fi este numele single-ului pe care Sandra N și Edward Sanda l-au pregătit

Sandra N și Edward Sanda aduc la final de aprilie în playlisturi „Cum ar fi", un single despre iubirea care cândva a inundat inima și sentimentul de gol care rămâne atunci când dispare din viața ta. Prin muzică și versuri, cei doi artiști intră în pielea celor despărțiți și își spun cuvintele ce de multe ori rămân ascunse în suflet.

„«Cum ar fi» este single-ul pe care Edward mi l-a arătat la studio ca demo, și încă din primele secunde, de când am auzit acel intro de pian am simțit că e al nostru, nici nu am mai stat să ascult până la final și i-am zis: vreau să trag pe piesa asta. Simt că vocile noastre se mulează minunat și m-am înțeles excelent cu Edi în studio. Pe lângă feeling-ul pe care ni-l dă, are și o poveste în care se regăsesc multe cupluri, iar toate video-urile de pe TikTok făcute cu sunetul de pe refrenul ei dovedesc că oamenii se regăsesc în piesă. Sperăm ca toți cei care o ascultă să aibă același sentiment pe care îl avem noi și starea de bine pe care o simțim, emoția, când dăm play la piesa asta", spune Sandra.



„Piesa stătea în sertar de 2 ani și ceva până când a venit Sandra N la studio să lucrăm și dintre toate demo-urile pe care i le-am arătat, piesa asta s-a lipit de sufletul ei și ne-am întrebat «Cum ar fi» să lansăm împreuna piesa asta? Ulterior, am postat refrenul pe TikTok și s-a viralizat extrem de repede adunând peste un milion de vizualizări și sute de mii de like uri!", spune Edward Sanda.



Compus de către Edward Sanda și AMNA și cu un clip ce surprinde prin imagini esența piesei, „Cum ar fi" te poartă într-o călătorie a inimii frânte ce își așteaptă încă povestea cu final fericit.



Sandra N a reprezentat România la numeroase festivaluri de muzică din Turcia si Italia și a ajuns rapid în inimile oamenilor cu piese precum „Mă dor ochii, mă dor", „Liar", „Amor Gitana" și „Chameleon".



Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul „Doar pe a ta", un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum „Haine scumpe", „Nicio zi fără tine", „În palma ta" (alături de Ioana Ignat), „Vintage" (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și „În Tandem", alături de Arando Marquez. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble, iar alături de Cleopatra Stratan a lansat „Dragoste, vă rog", un îndemn pentru toți cei care iubesc, dar lasă orgoliile să le conducă mintea și inimile frânte, dar și „Vremea de iubit".