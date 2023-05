În timp ce Ilinca Vandici anunța despărțirea, Andrei Neacșu era în vacanță alături de o tânără misterioasă

Anunțul cu privire la separarea Ilincăi Vandici de tatăl copilului ei a surprins pe toată lumea, mai ales că vedeta tv mărturisea, cu doar câteva luni înainte, că îi poate ierta orice soțului ei. Din acel moment, în presă au apărut mai multe speculații legate de o nouă relație a lui Andrei Neacșu.

Se pare că în viața fostului partener al Ilincăi Vandici există deja o altă femeie, cu care ar fi plecat și în vacanță. Mai mult, în timp ce prezentatoarea de la KanalD anunța pe social media separarea de tatăl copilului ei, acesta ar fi fost deja în vacanță, alături de o blondă misterioasă, potrivit unica.ro.

Momentan, nu se cunosc detalii despre respectiva tânără prezentă în postările lui Andrei Neacșu. Până în acest moment, bărbatul nu a făcut nicio declarație legată de separarea de Ilinca Vandici.

Din păcate, lucrurile ar fi degenerat și mai mult. Potrivit click.ro, noua iubită a lui Andrei Neacșu ar fi sunat-o pe Ilinca Vandici și ar fi amenințat-o. Tânăra și-ar fi dorit ca prezentatoarea tv să divorțeze cât mai repede de soțul ei, mai ales că, potrivit sursei citate, ea și Andrei Neacșu ar fi într-o relație de peste un an.

„Prietena nouă a lui Andrei ar fi sunat-o pe Ilinca și ar fi amenințat-o că o face de râs prin presă dacă nu îi acordă lui Andrei divorțul și trebuie să înțeleagă că el a lăsat-o de ceva vreme. Am înțeles că sunt vreo doi ani de când este împreună cu ea, de când tot se tatonează. Acea fată cică a amenințat-o, a înjurat-o și a făcut-o în toate felurile pe Ilinca. Cei din jurul ei, toți știau că Ilinca, de vreun an de zile, stă despărțită de soțul ei. Adică fac doar așa activități de ochii lumii împreună, dar ei de aproape un an de zile nu mai au treabă de nicio culoare”, a spus o sursă pentru sursa citată.