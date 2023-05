Povestea unor Fluturi în stomac o afli chiar de la Natalia

Cum stă treaba cu acești „Fluturi în stomac", afli chiar din noul single pe care Natalia l-a pregătit. Cu muzica și versurile compuse de către Natalia Chisăliță și Irina Cupko, iar orchestrația realizată de către Edward Sanda, „Fluturi în stomac" dezvăluie o poveste de iubire ce invadează sufletul.

„Totul a început de la dorința mea de a-mi compune singură piesele. Mi-am dorit mereu să îmi pot transpune trăirile în versuri așa că am început să scriu. Prima oară am scris refrenul, iar de acolo au început să se contureze versurile. Am scris «Fluturi în stomac» împreună cu Irina Cupko, iar mixul și masterul l-a realizat Edward Sanda. Lucrez cu acești oameni minunați deja de un an și în continuare avem proiecte frumoase pe care abia aștept să vi le arăt. Sper ca toți adolescenții să se regăsească în această piesă și să se bucure de iubirea care ne aduce fluturi în stomac", spune Natalia.



În vârstă de 17 ani, Natalia Chisăliță iubește să cânte și să transmită emoție prin muzică. De doi ani, prezintă știrile la un post de televiziune local, iar de atunci platoul de filmare și studioul sunt a doua sa casă.