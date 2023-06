4 lucruri de care ai nevoie pentru a face o cafea perfectă

Îţi place să bei cafea, dar nu ştii exact ce implică prepararea ei acasă? Iată 4 lucruri pe care trebuie să le cunoşti pentru a te bucura de o cafea excelentă în fiecare dimineaţă

Cafeaua de dimineaţă îţi poate dicta starea pentru toată ziua. Aşadar, este unul din lucrurile serioase căruia trebuie să-i acorzi atenţia necesară. Pentru asta, noi am creat un scurt ghid ce îţi va arăta cum să îţi creezi ritualul perfect în fiecare dimineaţă.

A sorbi prima înghițitură de cafea a zilei este o încântare pentru papilele gustative. Prepararea şi savurarea cafelei de dimineață este un bun mod de a-ţi trezi toate simţurile. Mai nou, oamenii au dezvoltat o adevărată pasiune pentru ritualul pregătirii cafelei. Astfel, iubitorii celei mai îndrăgite băuturi din lume, aleg să investească nu doar într-o cafea de calitate, dar şi într-un espressor automat cafea boabe. Mai jos vei regăsi cele mai importante lucruri pe care trebuie să le ştii pentru a-ţi prepara mereu ceaşca perfectă de cafea:

Alege o cafea de calitate

Pretenţiile băutorilor de cafea se pot compara cu cele ale iubitorilor de vin. Din fericire, există pe piaţă cafea pentru fiecare buget și pentru toate gusturile. Dacă bugetul îţi permite, pentru a te putea bucura de o experienţă extraordinară, optează pentru o cafea de calitate.

Cele mai populare două tipuri de boabe sunt Arabica şi Robusta. Soiul Arabica este considerat cel mai bun, este produs la scară largă şi cu o mare varietate de arome. Cafeaua Robusta este mai accesibilă din punct de vedere al preţului, are un conținut mare de cofeină şi arome mai dure. Specialiştii recomandă, bineînţeles, cafeaua 100% Arabica. Dacă cea comercializată în coffee shop-uri este peste bugetul tău, atunci optează pentru o variantă ambalată mai accesibilă, disponibilă în magazine. Verifică valabilitatea şi optează pentru cea boabe, pe care o poţi râşni acasă înainte de preparare.

Cumpără cafea proaspătă

Fără doar şi poate, cea mai bună cafea este cea preparată cât mai rapid după ce a fost prăjită. Cumpărarea de la un magazin local care o prăjeşte (sunt persoane care aleg să facă singure acest proces, însă este nevoie de multă pregătire) este cea mai sigură modalitate de a obține cea mai bună aromă.

Se recomandă, pentru un rezultat excelent, evitarea cumpărării cafelei vrac din supermarketuri, deoarece oxigenul şi lumina pot distruge calitatea bobului. Dacă nu vrei să faci multe drumuri la coffee shop-ul preferat, poţi apela la cafea de calitate vândută de aceştia în pungi vidate.

Păstrează corespunzător cafeaua

Indiferent dacă ai cumpărat cafea proaspăt prăjită sau una deja ambalată, modul în care o depozitezi acasă are o mare influenţă asupra calităţii sale. Pentru a te putea bucura de aroma cafelei cumpărate cât mai mult timp, trebuie să o păstrezi întotdeauna într-un recipient ermetic. Borcanele de sticlă şi recipientele din ceramică sunt o alegere bună în acest sens. Indicat ar fi să cumperi cafea proaspăt prăjită pentru 5-7 zile însă, dacă timpul nu îţi permite să faci asta, asigură-te că o depozitezi corespunzător la temperatura camerei.

Investeşte într-un aparat de calitate

Trăind în secolul vitezei, când fiecare minut este important, a putea savura cafeaua perfectă, fără timp şi efort în plus, este un vis devenit realitate. Investeşte într-un espressor de calitate pentru a te putea bucura de cafeaua perfectă care îţi va face ziua mult mai bună. Fie că preferi un espresso simplu sau, din contră, o cafea cu spumă de lapte, espressorul ţi-o va oferi cu doar o apăsare de buton. Cu ajutorul espressorului tău, îți poți crea cafeaua perfectă, după gustul tău: setezi intensitatea acesteia și stabilești exact cantitatea de lapte pe care o dorești. Dacă vei opta pentru un model complex, acesta va avea inclusiv funcția de memorare a rețetei preferate. În plus, bucătăria ta va fi învăluită într-o mireasmă de cafea proaspăt râşnită în fiecare dimineaţă. Dacă modelul tău de expressor nu are una, poți cumpăra o râșniță ceramică.

Pentru birou, poţi opta pentru un filtru de cafea sau o presă de cafea franceză, dacă nu simţi nevoia de tăria unui espresso.

Așa cum frumusețea este în ochiul privitorului, la fel este și ceașca perfectă de cafea. Fie că eşti o persoană conservatoare şi optezi mereu pentru aceeaşi cafea, sau preferi mereu să experimentezi cât mai multe arome, creează-ţi propriul ritual de care să te bucuri în fiecare dimineaţă.

Sursa foto: Shutterstock

Vizionare placuta