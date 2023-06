Connect-r, detalii despre relația cu Misha: Suntem împreună, dar fără nicio apropiere intimă. Mai există cale de împăcare?

Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, însă, după numai 5 ani de mariaj, cei doi au divorțat. Niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivele care i-au făcut să ajungă în acest prag, până acum, când artistul a scris în cartea sa auto-biografică că și-a înșelat soția nu o dată, ci de mai multe ori.

Suferința pe care i-a provocat-o mamei fiicei sale l-a făcut pe Connect-R să își schimbe radical viața. El s-a apropiat de credință și și-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor din jurul său. O dată ce a făcut publică greșeala pe care chiar el a comis-o în căsătoria cu Misha, artistul a mai specificat că nu va intra într-o altă relație până când Misha nu va avea, la rândul ei, un alt partener.

Connect-R a vorbit despre relația din prezent cu Misha, mai ales că au locuit mai mulți ani împreună, chiar dacă divorțul a fost finalizat. Mai mult, ei merg în vacanțe împreună, exact ca o adevărată familie.

„Toate vacanțele mele, de cinci ani, de când am divorțat, nu sunt decât cu ea și cu fata. Eu nu plec în vacanță cu femei, cu gașcă, nu există așa ceva. Merg cu fosta mea soție și cu fata în vacanță. Suntem împreună, dar fără nicio apropiere intimă, fără sex. Noi nu ne-am refăcut viața, suntem singuri. Eu aș vrea să îmi refac viața, cred că și ea ar vrea, doar că nu, deocamdată. Eu am trecut de purgatoriu, sunt stabil, știu cine sunt. Dar nu am nicio relație și nici nu îmi voi face. Spun hotărât: nu îmi voi face o altă relație până când ea nu își va face o altă relație. Eu voi ține ușa asta deschisă.

Cred foarte tare că atunci când Dumnezeu binecuvântează doi oameni cu un prunc, el are ceva planuri cu cele trei suflete. Eu mai aștept. Și ea cred că mai așteaptă. Și dacă reapropierea se va face, eu voi fi foarte bucuros. În momentul în care ea își va reface viața, am să închid și eu acest capitol. Distanța dintre noi cred că este o binecuvântare”, a scris Connect-R în cartea sa.