Misty se confruntă cu temeri uriașe de când a născut! Ce se întâmplă în viața iubitei lui Keo?

Misty și Keo au devenit în urmă cu 5 ani părinții unei fetițe superbe, pe nume Arya. Cei doi artiști își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii presei și sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală.

Totuși, Misty a dezvăluit unul dintre cele mai mari secrete ale sale. Iubita lui Keo se confruntă cu temeri mari, pe care cu greu reușește să le controleze. Artista a renunțat să se mai uite la știri, asta pentru că își proiecta toate gândurile negative asupra fiicei sale.

Vedeta a studiat psihologia și știe foarte bine cum să renunțe la gândurile negative care îi dau târcoale. Chiar și așa, după o banală căzătură, ea s-a panicat foarte tare.

"Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea. Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție.

Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.”, povestea anul trecut iubita lui Keo, la Antena Stars.