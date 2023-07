Iuliana Beregoi a dat BAC-ul și se pregătește de facultate în străinătate! Ce va studia artista?

Iuliana Beregoi, artista de 19 ani iubită de numeroși tineri, a terminat în acest an liceul și a luat note de trecere la BAC. Artista nu se oprește aici, iar acum se pregătește pentru încă un pas important în viața sa, admiterea la facultate.

Deși are multe concerte, proiecte muzicale și evenimente, Iuliana Beregoi nu renunță la studii. Pe lângă muzică, artista vrea să studieze o la o facultate din Republica Moldova.

„M-am pregătit intens și mă bucur că am terminat totul cu bine. Eram foarte emoționată și când am aflat notele am fost supermulțumită. O să dau la o facultate în Moldova probabil. Nu știu dacă o să merg la frecvență redusă sau normal, dar încă mă gândesc. Nu cred că o să fie ceva legat de muzică, probabil de business.”, a declarat Iuliana Beregoi, la Antena Stars, conform spynews.ro.