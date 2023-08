Cea de-a treia ediție a Buzău International Arts Festival se va desfășura anul acesta între 20 august și 17 septembrie. Festivalul aduce din nou buzoienilor concerte de excepție, zeci de spectacole de teatru și peste o sută de filme, foarte multe în premieră, evenimente pentru copii, evenimente stradale, lansări de carte, întâlniri cu vedete - toate, deschise nu doar buzoienilor, ci și publicului din județelor învecinate.

Evenimentul reunește și edițiile cu numărul opt ale Festivalului Internațional de Film Buzău - BUZZ IFF și Festivalului Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B.

Festivalul care aduce arta și cultura la un alt nivel

Buzău International Arts Festival va începe pe 20 august, când străzile și Parcul Crâng din Buzău se vor transforma în scene pline de culoare și energie. Mii de buzoieni sunt așteptați, cu mic, cu mare, ca la fiecare ediție BIAF, să se bucure de spectacole de stradă, evenimente pentru copii, parada toboșarilor Superchill, jongleuri, trubaduri, acrobații cu foc, personaje în costume, parada motocicliștilor de la B-Zones, pictură pe față și codițe colorate. Atmosfera va deveni incendiară seara, când trupa White Mahala va urca pe scena din Parcul Crâng și va încânta publicul cu muzica sa antrenantă.

Festivalul continuă timp de o lună de zile, cu sute de evenimente dedicate artelor și culturii, pentru toate categoriile de vârstă și interese.

Iubitorii de jazz se vor bucura de concertul artistei israeliene Daphna Levy și al orchestrei sale, ce îi vor încânta cu ritmuri și improvizații de excepție și prelucrări după muzica Ellei Fitzgerald. Muzica și poezia se îmbină cu umor și delicatețe, în concertul Declarație de drag, susținut de Adrian Păduraru și invitații săi.

Pe toată durata BIAF, se pot viziona filme pentru toate gusturile, precum și filme de artă, în cele două cinematografe în aer liber: Parcul Crâng și CineParcul Filmelor de Festival din Amfiteatrul Tineretului, unde publicul cinefil va avea, din nou, ocazia de a se întâlni față în față cu realizatori de film și actori cunoscuți.

Pasionaților de teatru li s-a pregătit o selecție consistentă de spectacole de calitate, din România, precum și o surpriză din Israel, ocazie cu care vor putea vedea pe scenă actori celebri și producții în premieră la Buzău.

Pasionații de artă plastică sunt invitați la expoziția inedită a Luanei Popa, care folosește foi de carte ca suport pentru creațiile sale originale, sau pot vizita expoziția de artă plastică a psihologului Daniela Tordoi, care corelează elemente din psihologie cu viziunea sa artistică, într-o manieră originală. Un frumos omagiu va fi adus unui artist buzoian, în cadrul expoziției de pictură „In Memoriam Adrian Vlaicu”.

BIAF 2023 prezintă și o expoziție de icoane pictate pe sticlă, a actorului Cristi Martin, precum și o expoziție de fotografii, ce prezintă ipostaze din cariera regretatului teatrolog de origine buzoiană, George Banu.

Lucrările artistului râmnicean Răzvan Ghiță, sculpturi în metal, vor fi expuse și ele la BIAF 2023.

Fotografia vine la BIAF cu o serie de evenimente în premieră absolută la Buzău: expoziția România 365 Press Photo, ce va prezenta fotografii din ultimul an ale unor fotojurnaliști români de calibru, precum și expoziția Așa văzut-a Zaharia - Improvizații într-o lume captivă, ce prezintă arhiva fotografică a artistului moldovean Zaharia Cușnir și istoria satelor pe care acesta le-a fotografiat în anii ‘50 - ‘60, o micro-istorie vizuală, recent descoperită în podul unei case abandonate, la 200 km de Chișinău.

Fotograful buzoian Theodor Tudose va prezenta publicului o selecție de cadre de fotografie de concert, de la festivaluri și concerte din România și va susține și un atelier de fotografie de teatru, dedicat pasionaților de fotografie și scenă.

BIAF a pregătit și o mulțime de evenimente pentru cei mici. Trei zile întregi vor fi dedicate copiilor, în perioada 29-31 august, cu zeci de evenimente vesele și antrenante, pline de culoare și bucurie.

Cei care iubesc improvizația pot participa la workshop-ul actorului Cristi Martin, care îi va învăța cum să creeze scene comice din nimic.

La fel ca în fiecare an, BIAF 2023 va include competițiile oficiale ale celor două festivaluri care i-au dat naștere: Festivalul Internațional de film BUZZ IFF și Festivalul Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B, care ajung, anul acesta, la edițiile cu numărul opt. BUZZ IFF cuprinde o selecție a celor mai noi și mai originale producții cinematografice din Europa și Israel, ce vor fi jurizate de două jurii internaționale. Iubitorii de film sunt invitați la lungmetraje, scurtmetraje și documentare cu povești inedite. Pentru prima dată, BUZZ IFF include și o competiție dedicată filmelor pentru copii.

COMIC 7 B este festivalul internațional de teatru independent din cadrul BIAF care aduce spectatorilor, an de an, producții excelente, cu vedete ale scenei și tineri actori în plină dezvoltare, precum și, în premieră la Buzău, producții de teatru internaționale. În premieră, două dintre spectacole vor fi jucate în aer liber.

Publicul BIAF se va bucura, ca la fiecare ediție, de prezența la Buzău a unei vedete internaționale de mare calibru, despre care organizatorii vor anunța mai multe în scurt timp.

Buzău International Arts Festival se încheie pe 17 septembrie, cu un concert extraordinar al trupei Compact, alături de care buzoienii, precum și toți participanții, sunt invitați să cânte și să danseze pe melodiile devenite simbol al rock-ului românesc.

Buzău International Arts Festival este organizat de Asociația CulturAll și Asociația Bulevardul Culturii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman și este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

