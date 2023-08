După ce a colaborat cu DJ SAVA pentru „No Lie" și cu Ivo pentru „Make Me Yours", Adrian Sasu aduce în playlisturi „Sticle Goale", o piesă future rave, ce promite să ajungă pe scenele celor mai mari festivaluri.

„«Sticle Goale» este o stare, o emoție, o poveste a sunetelor. Fiecare dintre noi se poate regăsi în această piesă. Are atât de multă energie și emoție. «Sticle Goale» este despre nedreptăți, despre greutăți, despre acel strigăt al disperării", a declarat Adrian Sasu.



Cu muzica și versurile compuse de către IVO și Adrian Sasu, „Sticle Goale" este despre nopți de vară pline de dans și culoare, totul pe beat-uri EDM ce îți rămân întipărite în minte chiar de la prima ascultare.



Din pasiune pentru muzică, Adrian Sasu a devenit DJ la vârsta de 15 ani, iar de atunci a lansat o mulțime de remixuri ale unora dintre cele mai mari hituri românești. Până acum, Adrian Sasu a coloaborat și cu DJ SAVA pentru „No Lie", dar și cu Ivo pentru Make me yours" și „No Lie", ce transmit prin muzică și versuri acel sentiment unic de libertate și bucurie, în ton cu zilele toride de vară.