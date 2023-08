Alexandru Ciucu, primele declarații după victoria Alinei Sorescu în instanță: Nu mă mai însor niciodată...

Victorie pentru Alina Sorescu, după ce a primit verdictul mult așteptat din partea instanței. Deși inițial s-a stabilit ca fetițele sale să petreacă o săptămână alternativ la mama și la tatăl lor, vedeta nu s-a putut împăca cu acest gând.

Alina Sorescu a luptat pentru ca micuțele ei să aibă parte de stabilitate și de un program organizat, așa cum merită fiecare copil. Ea a făcut apel, iar instanța a decis să suspende programul de vizită stabilit inițial. Artista a împărțit bucuria sa cu internauții, care au susținut-o pe toată perioada procesului.

În ceea ce îl privește pe Alexandru Ciucu, acesta s-a arătat nemulțumit de decizia instanței, însă nu a dorit să vorbească prea mult de viața sa personală. Pentru cancan.ro, designerul a mărturisit că nu își mai dorește să se însoare vreodată.

Chiar dacă în plan personal există loc de mai bine, Alexandru Ciucu se poate mândri cu realizări importante în plan personal. Designerul a absolvit un master la Paris, iar acum se pregătește să își extindă afacerea.

„Lucrez la o colecție de haine de damă. Vreau să dezvolt ceva și pe direcția asta. Dar mai durează, pentru că nu e așa ușor. E destul de complicat, concurența e mare, sunt câțiva designeri foarte buni în România, iar ștafeta este foarte ridicată.

Am terminat masterul de la Paris în acest an. Am susținut examenele, am prezentat proiectele ce au fost notate. Pe toate în engleză. Deși știu și franceză, nu o știu totuși la nivel academic.

Acest master mă ajută în această nouă direcție pe care mi-am propus-o și vine să sprijijne zona de luxury pentru costume de bărbați, dar și să-mi completeze cunoștințele și experiența în zona ținutelor de damă”, a adăugat Alexandru Ciucu, pentru sursa citată mai sus.