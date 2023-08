Horia Moculescu, reacție dură după ce Loredana i-a sărutat piciorele : N-am vrut să facă acest gest umilitor...

Un moment ce va rămâne în istorie a avut loc pe scena Festivalului Mamaia 2023, atunci când Loredana Groza a șocat publicul printr-un gest neașteptat, față de compozitorul Horia Moculescu. În timpul unui recital susținut de marele compozitor, Loredana s-a aplecat în semn de adorație și a încercat să-i sărute picioarele acestuia.

Recitalul dintre Loredana Groza și Horia Moculescu a fost considerat un moment artistic de mare valoare din programul Festivalului Mamaia 2023. Totuși, gestul cel puțin neobișnuit al solistei a atras privirile și a stârnit numeroase reacții în rândul publicului și al fanilor, care au criticat-o dur pe Loredana.

"Aștept de foarte mulți ani acest moment. În seara aceasta, visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii, că pot să-l am alături de mine, pentru prima oară, pe marele, imensul artist Horia Moculescu." , a declarat artista, pe scena Festivalului de la Mamaia, înainte de recitalul cu Horia Moculescu.

Întrebat despre acest gest șocant al Loredanei, Horia Moculescu a mărturisit că a fost un gest umilitor pentru ea.

"Poate că, da, că a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar, nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor." , a declarat compozitorul, pentru playtech.ro.