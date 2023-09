Cerere în căsătorie în emisiunea Chefi la cuțite! Răzvan Mincă și-a cerut iubita în căsătorie în fața juraților

În cea mai recentă ediție a emisiunii "Chefi la cuțite", telespectatorii au avut parte de o surpriză emoționantă și neașteptată, întrucât concurentul Răzvan Mincă și-a cerut iubita în căsătorie chiar după momentul jurizării..

Răzvan Mincă, în vârstă de 38 de ani, proprietar al unui restaurant din București, s-a prezentat în emisiune cu intenția de a-i impresiona pe jurați cu abilitățile sale culinare. A reușit să câștige aprecierea acestora, primind cuțitul dorit după ce a preparat un delicios taco cu greieri și guacamole, potrivit a1.ro,

Cu toate că momentul a fost deja unul de bucurie pentru Răzvan, acesta avea o surpriză mai mare pregătită pentru iubita sa. În timpul jurizării, Răzvan Mincă a cerut permisiunea juraților de a-și chema iubita, pe nume Irina, și câinele lor, Scumpi, în platou. Acest moment special a stârnit curiozitatea tuturor, iar Florin Dumitrescu a întrebat dacă Răzvan este sigur că dorește să continue cu surpriza. Cu un răspuns hotărât, Răzvan a mărturisit că este pregătit pentru momentul cel mare.

Când Irina a ajuns în fața juraților și a concurenților, Răzvan Mincă a scos inelul de logodnă și s-a așezat în genunchi, întrebând-o dacă vrea să fie soția sa. Cu un răspuns afirmativ și emoționant, Irina a acceptat cererea în căsătorie.

Jurații emisiunii, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, au fost la fel de încântați și surprinși de acest moment special, exclamând: "A zis «Da»!".

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât în fata chefilor”, a declarat Răzvan Mincă după ce și-a cerut iubita în căsătorie în ediția 8, de la„Chefi la cuțite”, sezonul 12.