Ploaia este remake-ul ce va cuceri playlisturile toamna aceasta

„Ploaia" este cea de a doua piesă de pe albumul de rework-uri ale lui DJ SAVA, ce poartă numele de #ReFresh, o călătorie muzicală captivantă, în care hiturile din toate timpurile prind viață.

După ce a adus în playlisturi vara aceasta „Gașca 23", alături de Iuliana Beregoi și Shift, DJ SAVA colaborează de această dată cu UDDI și Adriana Onci pentru un remake al single-ului reggae „Ploaia", lansat în urmă cu peste 16 ani de către trupa El Negro. Remake-ul poartă semnătura producătorului și artistului DJ SAVA, vocea Adrianei Onci și versurile fresh în stilul caracteristic lui UDDI.



DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Printre cele mai recente piese ale sale se regăsesc „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold", precum și „Jamaica" cu Connect-R, „Maria" și „Oye Como Va?" (alături de RUBY), „Dalida" (alături de BIBI), „Money Maker", „Can't Stop This Feeling" (cu Jose M Duro și Arturo Grao) și „No Lie" (alături de Adrian Sasu).