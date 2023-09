Ultima cursă de Horia Lovinescu, spectacol-lectură online, transmis duminică gratuit de Teatrul Nottara

Spectacolul, care îi are în distribuție pe actorii Tudor Cucu Dumitrescu, Dragoș Stoica, Pamela Iobaji, Daria Pentelie, Ion Grosu, Dan Bordeianu, este un omagiu adus marelui dramaturg Horia Lovinescu la împlinirea a 40 de ani de la trecerea lui în neființă.

Duminică, 17 septembrie, de la ora 19.00, Teatrul Nottara va difuza gratuit pe pagina sa de Facebook spectacolul-lectură „Ultima cursă” de Horia Lovinescu, în regia Sânzianei Stoican.

Spectacolul, care îi are în distribuție pe actorii Tudor Cucu Dumitrescu, Dragoș Stoica, Pamela Iobaji, Daria Pentelie, Ion Grosu, Dan Bordeianu, este un omagiu adus marelui dramaturg Horia Lovinescu la împlinirea a 40 de ani de la trecerea lui în neființă.

Personalitate culturală de mare anvergură, un intelectual distins și un om de o mare noblețe, Horia Lovinescu a fost directorul Teatrului Nottara între anii 1964-1983, reușind să creeze aici o trupă de elită în care reunește actori precum George Constantin, Liliana Tomescu, Ștefan Iordache, Gilda Marinescu, Ion Dichiseanu, Alexandru Repan, Anda Caropol, Melania Cârje, Lucia Mureșan, Ștefan Radof, Emil Hossu, Marga Barbu etc. Cele două decenii în care director al Teatrului Nottara a fost Horia Lovinescu sunt considerate perioada de mare efervescență a instituției.

Pentru evenimentul „In Memoriam Horia Lovinescu” , trei titluri au fost propuse ca spectacol-lectură: „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă”, „Moartea unui artist” și „Ultima cursă”. Toate se jucaseră cu succes la Nottara, în vremea directoratului lovinescian. „Ultima cursă” s-a detașat net în opțiunile regizoarei Sânziana Stoican, grație prospețimii subiectului în contextul actual și al conexiunii cu lumea sportului.

„ Ultima cursă ”, mărturisește regizoarea, „este un text special și rafinat, care m-a atras de la prima lectură. Amestecul subtil de prospețime și gravitate, de frivolitate și profunzime cu care personaje tinere își caută sensul în viață, se descoperă și se redescoperă, m-a făcut să-l citesc cu interes, ca și cum aș viziona un film « nouvelle vague ». Am avut curiozitatea să aud textul rostit și să lucrez spectacolul-lectură alături de niște actori tineri foarte speciali și sensibili, cu care am explorat lumea alergătorului de cursă lungă Sergiu Costescu. Am fost cu toții plăcut surprinși să descoperim în lecturi universalitatea poveștii pe care Horia Lovinescu o structurează în scene simple, directe și de multe ori pline de subtext. Cred că ceea ce spune acest text scris în anii ’70 rămâne la fel de valabil astăzi.”

La premiera din 1974 a piesei „Ultima oră”, care îi reunea în distribuție pe actorii Ștefan Iordache, Emil Hossu, Melania Cârje și Marga Barbu, Horia Lovinescu scria: „Sunt, probabil, unul dintre puținii oameni care n-au pretenția că se pricep la sport mai bine decât chiar sportivii care-l practică cu strălucire. Tocmai această admirație ingenuă, naivă, dar spontană și sinceră, față de sportul de performanță mi-a dat curajul să atac o temă inedită în teatrul nostru. Pentru că față de sportivul de performanță nutresc o veche admirație. Mi se pare că la ora actuală – grație mai ales mijloacelor moderne de comunicație – el este expresia cea mai vie, mai directă, mai pregnantă, în sfârșit, mai accesibilă mulțimilor, a acelui spirit de cutezanță și sacrificiu, de disciplină și control, de autodepășire și automodelare, care însuflețește în munca lor – deseori anonimă – pe savant, pe scriitor, pe artist, pe toți cei care vor să zboare mai sus. Chiar atunci când se prăbușesc, acești oameni care țintesc mereu dincolo de limite, o fac cu o noblețe – din păcate – deseori ignorată. Eu văd în această prăbușire nu o cădere, ci o înălțare: Icar doborât e mai aproape de soare decât cei care s-au târât toată viața pe pământ”.

Vă invităm să urmăriți „Ultima cursă” duminică, 17 septembrie, de la ora 19:00, pe pagina de Facebook a Teatrului Nottara: https://www.facebook.com/Nottara/ !

Ultima cursă

de Horia Lovinescu

spectacol-lectură

Regia: Sânziana Stoican

Imagini proiecție: Valentin Vârlan

Distribuția:

Sergiu Costescu – Tudor Cucu Dumitrescu

Mihai Costescu – Dragoș Stoica

Cristina – Pamela Iobaji

Claudia – Daria Pentelie

Zamfir – Ion Grosu

Negrea – Dan Bordeianu

Vizionare placuta