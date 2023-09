Daniela Gyorfi, nemulțumită de nunta lui Alin Oprea! Artista a răbufnit: Nu m-am distrat...

La nunta lui Alin Oprea cu Medana, eveniment care a avut loc pe 15 septembrie, au fost invitați peste 500 de oameni, majoritatea artiști, și erau planificate și câteva momente muzicale. Daniela Gyorfi, care fusese invitată să cânte la nuntă, s-a pregătit pentru asta și a așteptat să urce pe scenă timp de ore întregi, dar din păcate, nu a mai avut ocazia să cânte. Ea a venit special de la un concert din țară pentru a-i fi alături colegului ei, Alin Oprea, în ziua nunții.

Desfășurarea nunții s-a întins pe o perioadă lungă, iar programul a fost dat peste cap, inclusiv momentele în care artiștii trebuiau să cânte. Mai mulți artiști, printre care și nașa Maria Dragomiroiu, nu au apucat să cânte din cauza întârzierilor.

Daniela Gyorfi a povestit că așteptarea a fost lungă și că nu s-a distrat la eveniment, deoarece a venit special pentru a cânta și nu pentru a sta la masă.

„Eu nu mă dusesem acolo ca mesean. Am așteptat ore întregi să cânt! Nu au apucat mai mulți să cânte, nu doar eu. Nici nașa Maria Dragomiroiu nu a cântat. Eu am venit special de la un spectacol de la Odobești. Eu nu m-am dus ca mesean, mă dusesem doar ca să cânt. Probabil că s-a decalat programul, nu știu ce s-a întâmplat!

Noi am venit de la cântări, eu am venit cu Cristi Dules și tot am așteptat până pe la 4-5 să cântam! Am stat cât am stat. Nu ai cum să stai la 30 de artiști să cânți. Nu știu dacă au fost chiar 500 invitați, eu nu am intrat să stau la masă. Am tot intrat, ieșit.

Nu m-am distrat, ce să mă distrez?! Noi am ajuns undeva la ora 1 noaptea. A vorbit George cu Axinte: du-te să montezi sa cânte Daniela! Dar, era coadă la cântat! Nu era să mă bag în față! S-a întârziat, au cântat niște baritoni. Au venit foarte mulți artiști că Alin e colegul nostru. Eu am venit special pentru el ca să cânt, nu am vrut să stau la masă. Noi în week-end avem evenimente.

El ne-a dat invitația demult, el i-a zis lui George că vrea să vină Daniela să cânte. Week-end-ul acesta am avut multe evenimente. I-am zis lui George că dacă nu ajung să cânt îi dăm omului plicul și asta e!”, a povestit contrariată Daniela Gyorfi, în emisiunea lui Dan Capatos. de la Antena Stars.