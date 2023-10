Holy Molly și RAVA sunt otrăviți cu iubire în Spune-mi

Piesa a fost scrisă de Holy Molly, Alexandru Turcu, Irina Rimes și RAVA. Alexandru Turcu s-a ocupat și de partea de producție. Spune-mi face parte dintr-un EP viitor semnat Holy Molly. Mai mult decât atât, piesa vine însoțită și de un videoclip spectaculos, regizor, DOP & color David Mogan, edit de frnk și producție de LOOPS PRODUCTION. ,Disperare, dor, dorința de a obține ceva ce nu ai avut niciodată, de fapt, ochi închiși și lacrimi înghițite în singurătate pe bezna totală a unei minți mult prea îndrăgostite... <<Spune-mi>> este o piesă care parcă s-a scris singură, ne-a dictat realitatea ei și ne-a ținut agățații în studio cu inimile bubuind în piept de emoție. Colaborarea cu Rava a adăugat dinamică și mister piesei, iar această colaborare m-a bucurat enorm." ne spune Holy Molly. Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță, cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată revelația momentului în industria muzicală din România. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu nume importante din industrie, precum LIZOT, Alex Parker, Cosmo & Skoro și Shanguy, ceea ce a propulsat-o în cele mai importante playlist-uri de pe Spotify. Single-ul ei "Shot a friend" i-a adus o nouă valoare de fani, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în clasamentul celor mai ascultate melodii din Polonia și în clasamentele din CSI. După succesul internațional cu piesele "Menage a Trois", "Back to her", "Twinkle Twinkle" și "Shot a friend", artista a lansat hitul "Plouă", în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a ajuns pe prima poziție în clasamentele muzicale specializate ale posturilor de radio din România. Single-ul "Watch Me" a reușit, de asemenea, să fie prezent în Top 10 Airplay Radio din România timp de mai multe săptămâni, fiind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a fost pe locul 3 în Radio Chart Polonia. Cel mai recent single al ei, "Facem cum vrei tu," a rămas în Top 10 Media Forest timp de 8 săptămâni, ajungând până pe locul #6, iar una dintre ultimele sale colaborări, alături de ADI pentru ,,Totul meu" a cucerit atât radiourile, fiind pe locul #3 în topul celor mai ascultate piese, cât și platforma TikTok, unde are peste 350K de videoclipuri realizate pe sound de către utilizatori. Mai mult decât atât, recent artista a colaborat cu celebrul duo VAMERO pentru piesa "Shake It". Energia mistică a tărâmului întunecat iese la lumină prin prezența lui RAVA. Fără îndoială, vocea sa profundă servește ca instrument cheie în arta sa. Sinergia dintre rădăcinile sale rome și cunoașterea străzii face ca versurile lui RAVA să ajungă în subconștientul ascultătorului. Toate acestea împreună nu îi setează nicio limită în explorarea sunetelor. Semnat la Seek Music la doar 18 ani, el a ajuns pe culmile industriei muzicale în doar un an. ,,Giulești-Crângași", single-ul său de debut, a ajuns în Top 50 atât pe Spotify, cât și pe Apple Music. Lansat la sfârșitul anului 2021, „BULIBA$HA", primul său album i-a confirmat potențialul, depășind în scurt timp peste 50 de milioane de stream-uri. Colaborările cu cele mai mari nume din scena hip-hop românească actuală, cum ar fi Killa Fonic, PRNY, Amuly, Azteca și mulți alții, au dovedit, de asemenea, locul său în topul industriei. Recent, artistul a lansat alături de grupul 4226 albumul "CO$ANO$TRA", pe care se regăsesc piese precum "SEMAKA" și ,,RUPE-TE MAMI".