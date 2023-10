Erika Isac îți dă peste cap playlist-ul cu Who Is This (x Beach, Please!)

Într-o industrie dominată de bărbați, Erika Isac e artista care demonstrează că femeile își pot face, la fel de bine, loc pe scena urbană. Cu versurile și atitudinea potrivită, Erika lansează "Who Is This", o piesă despre atracție, dorință și legături sau mai exact, piesa care va trona în playlist-ul tău de acum încolo.

"Who Is This" a fost scrisă de Erika Isac, pentru muzică și producție artista a colaborat cu Basa, iar pentru mix & master cu Mihnea Parauan. ,,Am scris piesa, mi-a plăcut, am lansat-o. Lucrurile au fost simple și la obiect și sper să vă placă și vouă." ne spune Erika Isac. Erika Isac este una dintre cele mai fresh apariții din industria muzicală din România. Finalistă a primului sezon One True Singer, Erika a lansat alături de ADI single-ul „Regreți", piesă susținută de cele mai importante radiouri din România. Cu o experiență de peste șapte ani în industria muzicală, Erika a participat de-a lungul timpului la mai multe talent show-uri și e pregătită să demonstreze că merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii. Erika își construiește și o bază de fani, colaborări precum ,,4 dimineața", cu Marko Glass, sau ,,Sugar", cu Theo Rose, fiind bine primite, mai ales în mediul online. De asemenea, Erika a lansat alături de ADI și un material mai complex, EP-ul "11", care a fost foarte bine primit pe platformele de socializare. În 2023, Erika a lansat pentru soundtrack-ul oficial al filmului de succes ,,Haita de acțiune", piesa "Ferrari, alături de Berechet, și piesa ,,Vine Poliția". Artista a făcut senzație la Urbanist Sessions, unde a prezentat în avanpremieră piesa "Tap Tap", care a avut mare succes ulterior și pe platformele de socializare. Mai mult decât atât, ultimul său single, ,,Femei", are mai mult de 1,5M de vizualizări pe YouTube, iar recent a colaborat cu Badd G și RUL pentru piesa ,,Durag". Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

Cine este Erika Isac, artista cu voce și inimă de aur

ALOK, MORTEN, DON DIABLO, SALVATORE GANACCI, TIMMY TRUMPET ȘI DUO-UL SOFI TUKKER VOR AJUNGE LA VARĂ LA FESTIVALUL NEVERSEA

Imnul optimismului - Leggo - ADI Vizionare placuta Kudika

4 Octombrie 2023 Echipa Kudika