Persoana specială care a ajutat-o pe Anca Țurcașiu să își revină după divorț: El a fost tot timpul acolo...

Anul 2020 a fost unul deosebit de dificil pentru actrița Anca Țurcașiu, în vârstă de 53 de ani, după ce a anunțat divorțul de medicul Cristian Georgescu, cu care fusese căsătorită timp de 22 de ani. La mai bine de trei ani de la separarea lor, vedeta a făcut o dezvăluire emoționantă privind procesul de vindecare și sprijinul pe care l-a primit în această perioadă dificilă.

Mariajul Ancei Țurcașiu cu medicul Cristian Georgescu s-a încheiat în vara lui 2020, iar această veste a surprins mulți prieteni și fani, deoarece cuplul era considerat un model de stabilitate. După divorț, Anca Țurcașiu a trebuit să treacă prin procesul de vindecare, iar în acest demers, din fericire, ea nu a fost singură. O persoană specială a fost mereu alături de ea.

În timpul unei apariții la emisiunea moderată de Cătălin Măruță, actrița Anca Țurcașiu a dezvăluit că tatăl ei a fost acel sprijin care a contribuit la alinarea suferinței sale.

"Imaginează-ți că este foarte important să ai niște brațe care să te cuprindă în această viață. Eu le am pe ale lui și nu numai. Dacă stăm să ne gândim, foarte mulți oameni au apărut mai târziu în viața mea sau au intrat și au ieșit din viața mea. El a fost tot timpul acolo, de când m-am născut", a mărturisit Anca Țurcașiu.

Potrivit actriței, tatăl său a fost și este o prezență constantă în viața ei, iar potrivit declarațiilor sale, au o relație extraordinar de strânsă, bazată pe sinceritate și încredere.

"Ne-am bucurat reciproc unul de altul și ne bucurăm în continuare. Și cred că am știut întotdeauna cum să reacționăm reciproc. Am avut mereu un sentiment de deschidere și de apropiere. Fără secrete, fără minciuni, fără ocolișuri. Am avut întotdeauna o discuție foarte directă, foarte la obiect și care cred că ne-a ajutat", a adăugat tatăl Ancăi Țurcașiu.