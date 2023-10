rareș și Gheboasă se întrec la 100 metri carduri (OST Miami Bici 2)

Două dintre personajele favorite ale noii generații s-au întâlnit pentru a te binedispune și pentru a te introduce în cele mai incendiare scene ale noii pelicule "Miami Bici 2". Recunoscuți ca party starters de excepție, rareș și Gheboasă au acea energie molipsitoare, care te aduce mai aproape de scenă, te face să dai mai tare și care transformă orice zi ok într-una excelentă.

Piesa a fost scrisă de Vlad Munteanu (DOC), rareș și DOMINO, care s-a ocupat și de partea de producție.

,,Când e despre suflet, e despre suflet, iar când e despre fun, mă adun cu oameni energici care știu că vor da ce e mai bun pentru ca publicul să se simtă bine. Refrenul e al vostru, ne vedem peste tot să îl cântăm cât se poate de tare." ne spune rareș.



"Miami Bici 2" este disponibil în cinematografe din 24 noiembrie și este cel mai scump film independent românesc făcut vreodată, filmat în Los Angeles, Hollywood și Las Vegas, cu participarea unora dintre cei mai mari actori de la Hollywood.

"Miami Bici 1" este unul dintre cele mai de succes filme românești care a fost difuzat în cinematografe doar trei săptămâni din cauza pandemiei. De aceea, în premieră în România, cu trei săptămâni înainte de lansarea oficiala "Miami Bici 2", partea întâi va fi difuzată în cinematografe.

Cele două filme sunt regizate de Jesus del Cerro, cu Matei Dima și Codin Maticiuc în rolurile principale.

Originar din Cluj, rareș are o poveste atipică pentru un artist. Un student de 10 la Drept, a renunțat la facultate pentru a intra în competiția One True Singer, pe care a și câștigat-o. Single-ul lui rareș, ,,Nașpa", alături de Arkanian, s-a dovedit a fi un real succes, dominând, peste vară, cele mai mari festivaluri din țară, Untold, Neversea și Summerwell, iar rareș nu s-a oprit aici. Piesa sa, ,,Buchet de trandafiri", în colaborare cu Olivia Addams, a pus stăpânire săptămâni la rând pe primele poziții ale topurilor de radio, atingând locul #2 în Media Forest. Toate aceste reușite i-au adus lui rareș titlul de Best New Artist, câștigat la The Artist Awards. În plus, acesta a avut un succes extraordinar pentru rolul principal din pelicula ,,Romina VTM" și colaborările muzicale realizate pentru soundtrack-ul acestuia, cu Bogdan DLP și Nicole Cherry. Mai mult decât atât, colaborarea sa cu Theo Rose și DOMINO, pentru piesa ,,Sâmbătă seară" a fost un real succes, atingând locul #1 în topul căutărilor Shazam și stând, pentru 13 săptămâni, în Top 10 Media Forest, cu peak position #2. rareș reușește să aducă acel flavour special pe orice piesă pe care își aduce aportul, iar recent a colaborat cu JUNO pentru piesa ,,,Foc", cu Olivia Addams pentru "Of Corso", cu Ștefan Costea pentru ,,123 (Ultimul dans") și cu Eva Timush pentru ,,Te-am sunat". Ultimul său single, ,,Nu ne-a iubit nimeni așa", este poate cea mai sensibilă piesă lansată de artist în 2023.

Gheboasă este un artist din noua generație, recunoscut pentru carisma și energia sa debordantă. Cu fiecare concert, el reușește să transforme momentul într-un spectacol de excepție, atrăgând public de toate vârstele în fața scenei. Artistul a avut colaborări atât în zona urbană și pop, alături de artiști precum Killa Fonic, Ioana Ignat, Yny Sebi, Lil Cagula, cât și în zona muzicii balcanice, lucrând cu artiști precum Bogdan DLP, Iuly Neamțu, și Jador. Printre hiturile sale cele mai notabile se numără ,,Dacă N-ai Bani" cu peste 47 de milioane de vizualizări pe YouTube și 5 milioane de streaming-uri și "Habibi" cu 18 milioane de vizualizări pe YouTube și 4 milioane de streaming-uri. De asemenea, piesa ,,Ce-am făcut șefu" în colaborare cu Killa Fonic a făcut parte din coloana sonoră a filmului "Teambuilding". Mai mult decât atât, ,,Inimă de aur", colaborarea cu rareș a fost inclusă în pelicula "Romina VTM". Deși a avut un rol secundar în filmul "Romina VTM", Gheboasă a atras atenția regizorilor, primind oferte pentru filme românești.