 Silviu Purcărete  montează la TNB, în premieră absolută,  GERTRUDE de Radu F. Alexandru

Regizorul SILVIU PURCĂRETE revine la Teatrul Național „I.L.Caragiale", după 11 ani, împreună cu echipa sa fidelă de colaboratori – DRAGOȘ BUHAGIAR - scenografia, VASILE ȘIRLI – muzica, pentru a pune în scenă, în premieră absolută, GERTRUDE de RADU F. ALEXANDRU.

Atras de ideea originală a piesei ce luminează noi înţelesuri privind tragedia lui Hamlet, prestigiosul regizor Silviu Purcărete, autorul unor montări celebre cu piesele lui Shakespeare, acceptă noua provocare şi apreciază textul drept „o scriere impresionantă și emoționantă”, „o exegeză extrem de cinică a mitului” , aşa cum declara într-un interviu din vara acestui an. Adăugând precizarea că n-a montat niciodată celebra piesă a marelui Will, explica: „Hamlet” e o enigmă pe care nu spun că nu știu cum s-o rezolv, dar nu știu cum s-o pătrund, pe care ușiță ar trebui intrat ca să cercetez ce e acolo” (Silviu Purcărete, în acelaşi interviu consemnat de Horia Ghibuțiu pentru Rock FM).

Printr-un decupaj aproape cinematografic şi cu mijloace pur teatrale, într-un decor minimalist, cu aerul unui thriller psihologic, montarea ascunde şi descoperă realitatea, visul dar şi coşmarul, inefabilul…

Din perspectiva dramaturgului Radu F. Alexandru, rescrierea poveștii enigmaticului prinț danez Hamlet spulberă multe dintre incertitudinile piesei lui Shakespeare, conferind celebrelor personaje sensuri și valențe nebănuite. În GERTRUDE, Regina-mamă, purtătoarea vinii supreme, devine mintea diabolică din spatele unui scenariu despre adulter, minciună, crimă și putere.

Dureroase întrebări se ascund în spatele unor ziduri aflate în permanentă mişcare… Cine este ucigașul Regelui? Merită el pedeapsa sau iertarea? Tatăl l-a ucis pe tată? ‒ sunt câteva dintre întrebările ce-și caută răspunsul într-o acțiune în care motivații suspecte și momente de suspans se întrepătrund. Autorul nu se dezice de interogația shakespeariană înfățișându-ni-l pe tânărul Hamlet ‒ cu toate angoasele lui ‒ neobosit în căutarea adevărului.

Criticul Răzvan Voncu numește piesa „o capodoperă”, considerând-o „una dintre cele mai îndrăznețe replici date „marelui Will” în literatura dramatică universală”.

„De fapt, este un adevărat câmp de luptă, unde nu există victime, pentru că Shakespeare propune o relație win-win: orice nouă interpretare poate oferi, așa cum se întâmplă și cu exemplul ales de noi, un recital intelectual alert, bazat pe o altă logică narativă decât cea cunoscută deja - comentează Pia Brînzeu în eseul ”Hamlet altfel”, în România literară. Căci dacă te incită misterele morții regelui danez, trebuie să încerci să le rezolvi altfel decât a făcut-o „big-time" Shakespeare. Și să o pornești la drum alături de cineva. De Gertrude, bunăoară”.

Surprinzătoare este și distribuția propusă de Purcărete, care a optat pentru formula ”all male cast”, în care toate rolurile sunt interpretate de actori-bărbați: CLAUDIU BLEONȚ (Gertrude), MIRCEA RUSU (Claudius), MARIUS MANOLE (Hamlet), ALEXANDRU POTOCEAN (Horaţio), MARIUS BODOCHI (Duhul), PAUL CHIRIBUȚĂ - actor la Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești (Polonius) și LARI GIORGESCU (Ofelia).

Coregrafia este semnată de FLORIN FIEROIU.

Primele reprezentații ale spectacolului GERTRUDE au loc în zilele de 28 octombrie 2023, ora 19:00 (avanpremieră) și 29 octombrie 2023, ora 19:00 (premieră), la Sala STUDIO.

Următoarele reprezentații sunt programate pentru 9 noiembrie și 22 noiembrie 2023, ora 19:00.

