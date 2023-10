Gigi Becali cere o pedeapsă de 5 ani pentru Dorian Popa, după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor

Gigi Becali a avut o reacție furibundă după aflarea veștii că Dorian Popa a fost prins conducând sub influența drogurilor.

Un scandal de proporții zguduie lumea mondenă, după ce Dorian Popa a fost oprit în trafic și testat pozitiv pentru consum de canabis. Incidentul a avut loc pe 27 octombrie, iar reacția vehementă a patronului echipei FCSB, Gigi Becali, nu a întârziat să apară. Becali cere o pedeapsă exemplară pentru influencer, mai exact cinci ani de închisoare.

În seara de vineri, 27 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov - Serviciul Rutier, l-au oprit pe Dorian Popa în timp ce conducea pe un drum din Domnești. Rezultatele testelor cu aparatul drug test au indicat consumul de canabis, iar acest eveniment a provocat un adevărat șoc în rândul publicului și al persoanelor publice.

Unul dintre cei care și-a exprimat public nemulțumirea față de comportamentul lui Dorian Popa este Gigi Becali, cunoscutul latifundiar și patron al echipei de fotbal FCSB. El a cerut ca vloggerul să primească o pedeapsă exemplară pentru fapta sa, indiferent de popularitatea sau statutul său.

"Eu spun așa: dacă ești în mașina ta și conduci în lenjerie intimă sau dezbrăcat, asta nu e problema mea. Dar dacă ești drogat sau beat, cinci ani de pușcărie și carnetul de conducere luat pe toată viața. Trebuie să fie dată o lege", a declarat Gigi Becali, conform informațiilor oferite de Realitatea.

Faptul că Dorian Popa conducea sub influența drogurilor a surprins mulți dintre fanii săi, deoarece în trecut el a condamnat public consumul de substanțe interzise. În luna septembrie, el a fost implicat într-o campanie de combatere a consumului de droguri și a mers în satul Voinicei, Maramureș, pentru a le vorbi tinerilor despre acest subiect. În plus, Dorian Popa a suferit o accidentare în primăvara acestui an și a primit sprijinul echipei de fotbal FCSB pentru recuperare.

„Fraților, este prima dată când mergem fără o cârjă. Oamenii ăștia sunt pentru mine trimișii lui Dumnezeu. Nu îmi vine să cred! Pe 15 trebuia să începem recuperarea, eu pe 13 deja merg. Îmi dau lacrimile de emoție. Ovidiu, două secunde. Vreau să îți arăt ceva. Tu mi-ai scos o cârjă și vreau să te scot și eu puțin la plimbare, afară. Pentru că ești unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea și mă ajuți să merg normal, mergem până în spate la mașină. Dumnezeu, dacă îți trimite ceva, îți trimite din suflet. Și nu poți refuza, e Joia Mare. Acesta este noul tău pat electric, pe care ți-l dăruiesc din suflet.”, a spus Dorian Popa, într-un filmuleț postat pe YouTube, la acel moment.

Vizionare placuta