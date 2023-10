Ana Baniciu, mărturisiri emoționante de la nuntă. A făcut un scaun special pentru mama ei:Voiam să știu că e și ea acolo...

Ana Baniciu a fost invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, acolo unde a făcut mărturisiri emoționante despre viața ei. Fiica lui Mircea Baniciu, Ana, a vorbit deschis despre pierderea mamei sale, un moment care a avut un impact profund asupra vieții ei. . Deși a fost o perioadă dificilă în viața ei, Ana a ales să împărtășească aceste momente pentru a inspira și a oferi putere celor care trec prin situații similare.

"Am slăbit mult după moartea maică-mii, din păcate, pentru că în perioada aia am stat cu ea în spital două luni. N-am mâncat în primă instanță, dup-aia am început să mănânc, fiindcă mi-am dat seama că slăbesc. Dar nu a mai asimilat corpul. Clar s-a întâmplat un declic, am tot slăbit.", a dezvăluit artista, pentru sursa citată mai sus.