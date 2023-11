Concertul aniversar DISNEY 100: Zeci de copii la scenă, dans și aplauze îndelungate

”Nu vreți să plecați acasă?” ”NUUUUU!!!” Asta s-a auzit aseară în cadrul concertului aniversar DISNEY 100, care a avut loc la Sala Palatului. În premieră în România, show-ul original marca Disney USA a spus povestea centenarului îndrăgitei companii printr-un event multi-media. Mii de copii și părinți s-au bucurat de 29 cele mai cunoscute și premiate piese din producțiile Disney, retrăind poveștile animate sau de film prin imagini proiectate pe un ecran gigantic.

Cei mici au venit costumați, unii în prințesele sau prinții Disney, alții în personaje celebre din universul Marvel. Nu au lipsit urechiușele lui Minnie și Mickey Mouse pe care le purtau cu mândrie nu doar prichideii, dar și adulții.

În aplauze, ovații și urale, Alina Eremia, Alina Sorescu, Vlad Miriță, Ana Cebotari, Ben Forster, Nadia Boule, Adrian Hansel, în acompaniamentul orchestrei Valahia (formată din 56 de instrumentiști), sub bagheta dirijorului grec, multi-premiat interațional, Dimosthenis Fotiadis, alături de un cor, au adus la viață piese din ”Frozen”, ”Beauty and The Beast”, ”The Lion King”, ”The Jungle Book” – ca să numim doar câteva.

ALINA EREMIA: «A fost o atmosferă aparte, o producție complexă din care mă bucur că am făcut parte. Am avut partituri grele, solicitante din punct de vedere vocal, pe care mă bucur că le-am abordat și le-am cântat acompaniată de orchestră. Disney face parte din traseul meu muzical, dublând voci pentru mai multe desene animate, așa că a fost tare plăcut să accesez amintiri și să văd Sala Palatului plină de oameni care au intrat în poveste și au savurat fiecare moment artistic.”

ADRIAN HANSEL: “Publicul român din seara asta a fost unul dintre cele mai minunate! Iubesc energia acelor oameni pe care i-am întâlnit în România – sunt ceva, să spun…, electrizant. Să cânt în România a fost, pentru mine, o experiență frumoasă și a fost atât de emoționant să văd toți acei copii alergând în preajma scenei, dansând și dorindu-și să ne strângă mâinile. Abia aștept să revin!”

Plini de entuziasm, mai ales că înainte de concert au avut și ocazia de a se juca în foaierul Sălii Palatului și de a se fotografia cu statui DISNEY în mărime naturală și la panourile aniversare Disney, cei mici au făcut propriul show. S-au implicat activ în jocurile prezentatorului Lucian Ghimiși: «Eu am 20 de pagini de prezentat în această seară. M-am pregătit, dar dacă vă plictisesc, vă rog să aplaudați» Iar copiii au început să aplaude frenetic, spre deliciul și în hohotele de râs ale adulților. ”Deci, vreți muzica…” ”DAAAA!” Timp de 3 ore s-a cântat alături de artiști, s-a aplaudat și ovaționat, dar s-a și dansat. Prichindeii au luat cu asalt zona din fața scenei, mai ales odată cu celebra piesă ”The Bare Necessities”. Părinți și bunici dansau în sală alături de copii, iar la final toată lumea a cântat cu artiștii celebra «Hakuna Matata».

VLAD MIRIȚĂ: ”A fost foarte frumos, a fost peste așteptările mele din punctul de vedere al atmosferei. M-au impresionat copiii care au fost foarte vocali și entuziaști, toate reacțiile lor. Mai ales, la sfârșit, când au venit și s-au urcat pe scenă. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Muzica foarte frumoasa, eu chiar am simțit că mi-ar fi plăcut să fie mai multe spectacole. Să fie pe o perioadă de o lună, două. Îmi pare rău că s-a terminat. Rămâne o amintire frumoasă pentru cei mici și pentru noi, deopotrivă!”

BEN FORSTER: ”A fost o plăcere deosebită să cânt la București pentru prima dată, cu show-ul Disney 100. Publicul a fost uimitor iar în sală a fost o atmosferă magică. Sunt foarte mândru că am făcut parte din această experiență.”

NADIA BOULE: ”Am avut o experiență minunată la Sala Palatului și sunt atât de fericită că am vizitat Bucureștiul cu show-ul Disney 100! Vă mulțumesc că ne-ați primit și că ați fost cel mai bun public!”

În sală au putut fi remarcate și persoane publice precum Cornel Ilie și Andreea Raicu.

DISNEY 100 – THE CONCERT a fost organizat de People Entertainment Group împreună cu Mall4art, fiind o producție Disney 100% original, parte dintr-un turneu mondial de aniversare a centenarului celebrei companii înființată de Walt Disney.

Regizorul Tudor Ștefănescu, directorul companiei Mall4art a fost responsabil pentru casting-ul tuturor artiștilor și a planificat îndeaproape cu directorul muzical întreaga producție din România. ”Ne-am dorit mult ca implementarea script-ului Disney să fie aproape de perfecțiune, întrucât vorbim de un eveniment Disney și nu orice fel de eveniment, ci unul legat de Centenar. Cunosc bine ce s-a întâmplat cu acest concert în țări precum America, Australia ori Germania - unde a avut loc înainte de România. De aceea, am vrut ca și reprezentația româneasca să fie la același nivel. Alaturi de co-producătorul grec, am selectat atent și cast-ul internațional, nu întâmplător fiind aleși 2 dintre cei mai bine cotați artiști West End London, Ben Forster și Adrian Hansel, alături de cunoscuta artistă greacă Nadia Boule. Mai mult, atunci când am înaintat ideea de a avea orchestră româneasca sub bagheta renumitului dirijor Dimosthenis Fotiadis mi-am dorit să demonstrăm că avem artiști talentați, care pot aduce sunetul Disney așa cum este el redat de orchestre de renume. Iar alegerea orchestrei Valahia nu a fost întâmplătoare, cunoscând cariera fiecărui membru, întrucât Mall4art impresariază acest grup minunat. Ar fi multe de spus, emoții au fost, ca la fiecare eveniment organizat de Mall4art în ultimii 10 ani – Boney M, David Duchovny, Al Bano, etc. Mă bucur că am văzut un public fericit, le mulțumesc tuturor celor prezenți la Sala Palatului, artiștilor și partenerilor noștri.” – Tudor Stefanescu.

