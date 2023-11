Carmen Brumă,sfaturi pentru menținerea siluetei în post.Ce greșeli putem evita pentru prevenirea acumulării kilogramelor în plus

O dată cu începerea Postului Crăciunului, Carmen Brumă vine în sprijinul celor care doresc să-și păstreze controlul asupra greutății și să evite acumularea kilogramelor în plus. Partenera lui Mircea Badea, cunoscută pentru silueta sa de invidiat, împărtășește câteva trucuri și sfaturi pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată în timpul postului.

Carmen Brumă a evidențiat două posibile greșeli pe care oamenii le pot face în timpul postului și care pot duce la îngrășare. În primul rând, vedeta a avertizat că este esențial să se consume suficiente proteine sau să se combine corect sursele de proteine vegetală pentru a asigura toți aminoacizii esențiali și a obține senzația de sațietate. În al doilea rând, Carmen Brumă a subliniat importanța consumului adecvat de fibre pentru a preveni ronțăiala constantă.

De ce Carmen Brumă nu a ținut post în acest an

Cu toate că Carmen Brumă era cunoscută pentru respectarea postului în trecut, vedeta a mărturisit că în acest an nu a mai ținut cont de această rutină pe care și-a format-o. Cu toate acestea, ea a explicat că urmează un regim și un program de post bine structurat, conceput pentru a evita creșterea în greutate după perioada de post.

Mircea Badea, reguli impuse în relația cu Carmen Brumă! Ce nu are voie să facă partenera sa de viață?

„Anul acesta nu am ținut post, dar eu am un regim, un program de post în care meniul e foarte corect alcătuit și foarte echilibrat astfel încât să nu te îngrași după perioada de post. Pentru că sunt foarte multe persoane care se îngrașă pentru că mănâncă foarte mulți carbohidrați și nu-și construiesc corect dozele. Tocmai de aceea am creat acum câțiva ani acest program de post care conține foarte multe variante de mese sănătoase și echilibrate exact așa cum trebuie”, a dezvăluit Carmen Brumă, potrivit click.ro.