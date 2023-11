Alina Pușcaș, probleme grave de sănătate: Ajunsesem să respir cu porția...

Vedeta TV Alina Pușcaș a dezvăluit recent că se confruntă cu o problemă de sănătate gravă de mai bine de patru ani - alergia la ambrozie. În ultimul an, simptomele au devenit atât de severe încât au pus-o în pericol, ajungând să respire cu dificultate. Vedeta a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în ultimii ani.

„Alergia la ambrozie s-a declanșat acum 4 ani… Anul acesta a fost cea mai agresivă manifestare. Am avut momente în care nici nu am putut mânca din cauză că nu puteam respira… Nu greșesc spunând că ajunsesem să respir cu porția.

Acum sunt mai OK pentru că a trecut perioada de criză, dar am decis că în februarie mă voi apuca de desensibilizare, pentru că sunt, practic, la limita de a da în astm. Da, alergiile agresive pot duce ușor la afecțiuni respiratorii destul de grave.

Am încercat multe tratamente combinate, dar la un moment dat organismul se obișnuiește cu aceleași substanțe active și nu mai reacționează. Nu mai am de gând să aștept un nou episod (cel de primăvară – pentru că am devenit alergică și la puful de plopi), la final de iarnă mă vaccinez”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit viva.ro.