Nadine, de la dependența de alcool la succese academice în America! Cu ce se ocupă acum vedeta?

Nadine, cunoscută pentru prezența sa în emisiunea "Școala Vedetelor", a devenit o sursă de inspirație pentru mulți oameni prin decizia sa de a-și continua studiile la vârsta de 44 de ani, chiar și după o luptă îndelungată cu dependența de alcool.

Pe contul său de socializare, artista a mărturisit că se află în a doua lună de școală în Los Angeles, California, unde a ales să continue să învețe după ce și-a dat Bac-ul. Această decizie îndrăzneață vine după ce a parcurs un drum dificil, crescând în orfelinat și confruntându-se cu dependența de alcool la o vârstă fragedă.

"Am venit pentru ore de laborator și practică. Când am intrat la aproape 40 de ani în clasa a 9-a la liceu, cu jumătate de suflet știam că voi deveni studentă la o universitate în America și cu cealaltă mă întrebam dacă voi putea termina liceul și dacă voi lua Bac-ul," a scris Nadine.

Povestea sa de viață este remarcabilă și plină de lecții despre curaj și determinare. Nadine a fost dependentă de alcool încă din adolescență, dar a reușit să învingă acest viciu atunci când a devenit mamă. Faptul că a crescut fără familie și a ajuns celebră încă de tânără nu au descurajat-o să își dorească să își continue studiile și să de dezvolte în permanență.

Într-un interviu acordat recent, Nadine a deschis inima și a vorbit despre perioada dificilă a dependenței de alcool.

„Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol. Era singura posibilitate în care mai puteam să simt. Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat. Neavând familie, nu am știut că de asta beau. Am crezut că e distractiv și că beau pentru că toată lumea o face”, a mai spus ea. Fiul ei, Noah, a motivat-o să renunțe la alcool, dar spune că și credința a avut un rol important. „Am tot băut până când am avut copilul. Mi-a fost groază că mergeam lângă el seara să îi citesc povești și miroseam a țigară și a alcool. A fost o combinație de rușine cu frică de eșec.

Copilul m-a motivat să mă pun la loc. În plus, m-am regăsit în credință.

Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos m-au ajutat să scap de aceste vicii. Vedeam alcoolul ca pe o entitate care putea fi scoasă în afara mea. Acum s-a lăsat și soțul meu. Eu am renunțat total la alcool pentru că unii dintre noi nu pot cu jumătăți de măsură. Eu nu sunt omul care să mănânce doar o amandină, să fumeze o țigară și să bea un pahar de vin. Dacă știu că nu am măsură, le-am tăiat pe toate”, a mai povestit artista pentru Fanatik.