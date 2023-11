Replica lui Marius Elisei la acuzațiile Oanei Roman: I-a plecat sluga de acasă...

Recent, mediul online a fost zguduit de acuzațiile aduse de Oana Roman împotriva fostului său soț, Marius Elisei, privind presupusul abandon al fiicei lor, Isabela, în urma separării lor din luna septembrie a acestui an. Oana a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare, afirmând că Marius Elisei nu se implică în creșterea copilului pe care îl au împreună.

La rândul său, Marius Elisei a luat atitudine și a declarat că nu și-a abandonat fiica, ci că își petrece timpul cu ea în fiecare weekend, conform programului stabilit. El a negat vehement acuzațiile Oanei Roman și a dezvăluit detalii despre modul în care se desfășoară relația sa cu Isabela, după despărțirea de fiica lui Petre Roman.

Fostul soț al Oanei Roman a subliniat că, în timpul relației lor, el era cel care se ocupa de multe dintre treburile gospodărești, și a adăugat:

„Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bâtrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur. Păi, cine mă mai ia? Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.r. – când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”.