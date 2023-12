Samsung Galaxy Tab A9 și Galaxy Tab A9+ acum disponibile în România: Divertisment și Productivitate, accesibile tuturor

Descoperă o lume nouă și captivantă a vizionării imersive, multitasking-ului simplu și conectivității fără întreruperi în ecosistemul Galaxy

Noua serie Galaxy Tab A9 de la Samsung Electronics este acum disponibilă și în România. Noile Galaxy Tab A9 și Galaxy Tab A9+ le vor oferi românilor toate beneficiile extraordinare de utilizare a unei tablete Samsung Galaxy la un preț cât mai accesibil.

Disponibilă în două dimensiuni, seria combină performanțele video și audio imersive cu o conectivitate ultra-rapidă, susținând nevoile zilnice de divertisment și productivitate într-un pachet portabil. Galaxy Tab A9 și Galaxy Tab A9+ exemplifică ecosistemul conectat Galaxy, oferind o experiență continuă pe mai multe dispozitive, precum și modalități inovatoare pentru utilizatori să navigheze în siguranță în lumea digitală.

"Considerăm că fiecare consumator merită șansa de a experimenta cele mai recente inovații în tehnologia tabletelor," a declarat TM Roh, Președintele și Șeful Diviziei Mobile eXperience Business din cadrul Samsung Electronics . "Cu lansarea celei mai recente serii Galaxy Tab A, este mai ușor ca oricând pentru toți utilizatorii să se bucure de un divertisment excelent și de multitasking productiv în întregul ecosistem Galaxy."

Concepute pentru Satisfacție Maximă în Vizionare

Galaxy Tab A9 și A9+ oferă cele mai mari ecrane dintre toate tabletele din seria Galaxy A până în prezent, având ecrane de 8,7 și 11 inch i, respectiv, care îi îmbie pe utilizatori în filmele, serialele sau jocurile lor preferate. Utilizatorii Galaxy Tab A9+ se pot pierde în experiențe cinematografice, datorită frecvenței de reîmprospătare de 90Hz - pentru jocuri fără întârzieri sau derulări fluide - și se pot bucura de sunet imersiv cu patru difuzoare Dolby Atmos. Cu conectivitatea ultra-rapidă 5G ii, nu trebuie să vă faceți griji pentru streaming-ul întrerupt atunci când sunteți în mișcare. Galaxy Tab A9 are două difuzoare și conectivitate LTE. Ambele tablete au design elegant, cu carcase unibody și spate texturat moale, ceea ce le face ușor de manevrat.

Performanță Extraordinară

Galaxy Tab A9 și A9+ oferă o performanță excepțională și viteză care îi ajută pe utilizatori să realizeze mult mai multe lucruri. Cu cea mai mare memorie și stocare disponibilă pe o tabletă din seria Galaxy Tab A, există acum suficient spațiu pentru a stoca și salva documente, surse de inspirație și multe altele.

Conceput pentru a îmbunătăți productivitatea și capacitatea de învățare, Galaxy Tab A9+ aduce multitasking la nivel de PC pe tabletă, cu Samsung DeX și fereastra multi-activă iii pentru a maximiza capacitatea de a face mai multe lucruri simultan. Utilizatorii seriei Galaxy Tab A pot înregistra acum ecranul cu Screen Recorder, astfel încât este ușor să se întoarcă ulterior la informații sau surse de inspirație.

Your Galaxy, Your Way

Seria Galaxy Tab A permite o conectivitate fără cusur între dispozitivele Samsung Galaxy, astfel încât utilizatorii să poată muta conținutul cu ușurință între telefonul mobil, tableta și monitoarele TV. Quick Share iv simplifică partajarea fișierelor fără a necesita asocierea dispozitivelor, astfel încât utilizatorii să poată trimite conținutul lor preferat între dispozitive.

Noua serie Galaxy Tab A se asigură că datele sunt în siguranță și protejate prin Samsung Knox, platforma de securitate premiată a Samsung, cu multiple niveluri de protecție. Tabloul de bord pentru securitate și confidențialitate îi ajută pe utilizatori să vadă și să controleze mai ușor ce se întâmplă cu datele lor. Cu Private Share, conținutul este criptat înainte de a fi partajat. Expeditorul poate seta permisiuni de acces, termene de expirare și altele pentru a avea liniște suplimentară atunci când trimite informații sensibile. Și cu Secure Wi-Fi, utilizatorii pot lua Galaxy Tab A9 sau A9+ în mișcare fără să-și facă griji în legătură cu rețelele de internet partajate riscante. Traficul de internet este criptat, iar aplicațiile de urmărire sunt blocate astfel încât navigarea să fie privată și securizată.

Tabletele au devenit o sursă esențială de divertisment și învățare pentru copii, iar Samsung Kids îi ajută pe aceștia să navigheze în siguranță în lumea digitală. Printr-un proces simplu de configurare, părinții și cei care au grijă de copii pot monitoriza și controla activitățile digitale ale acestora, pot accesa setările, pot crea profile pentru copii, pot seta timpul de joacă și pot monitoriza conținutul pe care îl consumă copiii. În plus, "Edutainment-ul" de la Samsung Galaxy oferă conținut distractiv și captivant direct pe dispozitiv.

Disponibilitate

Seria Galaxy Tab A9 este disponibilă în România din 1 decembrie, în trei culoriv: Graphite, Silver și Navy.

i Măsurată diagonal, dimensiunea ecranului Galaxy Tab A9 este de 8,7" în dreptunghiul complet fără a lua în considerare colțurile rotunjite. Dimensiunea ecranului Galaxy Tab A9+ este de 11,0" în dreptunghiul complet fără a lua în considerare colțurile rotunjite. Suprafața vizibilă efectivă este mai mică din cauza colțurilor rotunjite..

ii Conectivitatea 5G este acceptată doar pe Galaxy Tab A9+. Necesită o conexiune 5G optimă. Serviciile 5G sunt acceptate doar în locațiile cu rețele activate pentru 5G. Viteza reală poate varia în funcție de țară, operator și mediul utilizatorului.

iii Pe Galaxy Tab A9 se pot afișa simultan până la două aplicații. Pe Galaxy Tab A9+ se pot afișa simultan până la trei aplicații.

iv Disponibil pe dispozitivele Galaxy mobile/Tab cu One UI 2.1 sau versiuni ulterioare instalate, precum și pe seria Galaxy Book lansată începând din 2020. Necesită actualizări pentru aplicațiile Quick Share, Quick Share Connectivity și Quick Share Agent. Conexiunea Bluetooth Low Energy și Wi-Fi sunt necesare pentru utilizarea Quick Share. Anumite aplicații ar putea să nu susțină Quick Share.

v Disponibilitatea culorilor poate varia în funcție de țară sau operator.

