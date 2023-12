Preparatele de Crăciun ale lui Scărlătescu îi aduc venituri frumoase fostului jurat de la Antena 1: Cuțitul nu mi-l ia nimeni!

Celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu nu stă pe loc nici după demisia de la emisiunea de succes "Chefi la cuțite". În timp ce Antena 1 îl acționează în instanță, el se dedică unor proiecte online, precum și pregătirii de Crăciun, oferind preparate delicioase ce pot fi comandate online. După ce a părăsit platoul emisiunii "Chefi la cuțite", Cătălin Scărlătescu rămâne, totuși, un bucătar talentat, din mâinile căruia ies preparate apreciate de cei din jur. El se implică în proiecte online, inclusiv un shooting pentru o carte de rețete. În plus, chef-ul talentat nu ratează ocazia să gătească în diverse restaurante, întâlnindu-se cu prietenul său Florin Dumitrescu pentru a împărtăși pasiunea comună pentru gastronomie.

Cătălin Scărlătescu își încântă acum fanii cu oferte delicioase pentru masa de Crăciun. Doritorii pot comanda preparatele sale speciale, precum 27 de sarmale la 137 de lei sau un cozonac la 99 de lei. Există și pachete avantajoase, oferind o varietate de delicii festive pentru a împodobi mesele de sărbători, scrie libertatea.ro.

În ciuda acțiunii în justiție inițiate de Antena 1, Cătălin Scărlătescu a răspuns public, declarând că nu știa de intențiile foștilor lui șefi de la trustul Intact.

În ceea ce privește presupusele negocieri financiare pentru sezonulurmător, Cătălin Scărlătescu a respins categoric aceste speculații.

„Eu nu pot să spun decât atât: noi am vrut să facem treabă. Noi, în șapte ani, am adus niște cifre, împreună cu Mona Segall, bineînțeles. Eu le doresc din tot sufletul să le tripleze. Crede-mă pe cuvânt, eu nu am fost niciodată hater, eu îmi văd de viața mea. Oamenii nu trebuie să uite un lucru: înainte de toate, eu sunt bucătar. Adică, dacă mi s-a dus preșul de sub picioare, cuțitul nu mi-l ia nimeni din mână. Dacă m-ai șters de pe sticlă, cuțitul din mână nu mi-l iei”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru cancan.ro.