Virgil Ianțu debutează în afaceri cu un restaurant de fițe în inima Bucureștiului. Prețurile piperate au stârnit controverse

Virgil Ianțu, cunoscutul și îndrăgitul prezentator de televiziune, a făcut un pas important în cariera sa, lansându-se în lumea afacerilor cu un restaurant de fițe în centrul Bucureștiului. Trecând de la micile ecrane la atmosfera efervescentă a industriei HORECA, Virgil Ianțu își îndeplinește astfel un vis și începe un nou capitol din viața sa. Alături de o partenera sa de afaceri, Claudia Militello, prezentatorul tv și-a transformat visul în realitate prin deschiderea restaurantului Sciccheria Rosetti, un local cu specific italian ce promite clienților o experiență culinară deosebită și o atmosferă relaxantă.

La deschiderea restaurantului au fost prezenți numeroși invitați din lumea showbiz-ului românesc, printre care Andreea Esca, Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Ciprian Marica și alții, demonstrând interesul și susținerea pe care o primește proiectul lui Virgil Ianțu.

Cu toate acestea, prețurile practicate în local nu sunt accesibile pentru toate buzunarele. Potrivit informațiilor furnizate online, prețul pentru o simplă pizza casei începe de la 82 de lei, în timp ce o pizza Napoletana costă nu mai puțin de 68 de lei. Investiția totală în această afacere de lux depășește 500.000 de euro, o sumă impresionantă care reflectă ambiția și angajamentul vedetei și al echipei sale față de acest proiect.

„Aici am depășit 500.000 de euro, acolo am depășit 700.000! Cam pe aici suntem poziționați. Dar acolo este un spațiu mult mai generos! Acolo avem două parcări, spre deosebire de centru, unde, din păcate, nu reușim oricât ne-am dori. Mai avem acolo un loc de joacă pentru copii, supravegheat de personal, care face activități cu ei. Aici spațiul nu ne-a permis. Ne-am desfășurat într-un spațiu mai mic de data aceasta, dar am încercat să îl facem cât mai dinamic, astfel încât să se preteze pentru clientela din centrul Bucureștiului.”, a explicat Claudia Militello, partenera de afaceri a prezentatorului, pentru Ego.ro