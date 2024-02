Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care i-a refuzat avansurile lui Ștefan Bănică Jr

O idilă mai puțin cunoscută în lumea showbiz-ului românesc a fost cea dintre Adriana Bahmuțeanu și Ștefan Bănică Jr. În urmă cu mulți ani, Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri neașteptate despre avansurile pe care le-a primit din partea lui Ștefan Bănică Jr, chiar după divorțul acestuia de Mihaela Rădulescu.

Într-o apariție televizată din 2006, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit pentru prima oară că Ștefan Bănică Jr i-a făcut avansuri imediat după despărțirea sa de Mihaela Rădulescu.

„Dacă voiam să am o relație cu el, aș fi avut-o încă de acum șase ani. El mi-a făcut avansuri pe vremea când eram vecini de bloc. Eu stăteam la șase, el la etajul 1. Totul s-a întâmplat după despărțirea lui de Mihaela Rădulescu. Ștefan trecea atunci printr-un divorț și nu-i era deloc ușor, chiar dacă toți știau că el a fost cel care a dorit să se separe de Mihaela. Suferea și probabil că era mai vulnerabil în acea perioadă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, cu mai mult timp în urmă.

Despre avansurile lui Bănică Jr, Adriana a vorbit și în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a precizat că nu regretă decizia de a nu accepta relația cu artistul. Cu toate că declarațiile sale au fost subiect de discuție în presă, vedeta recunoaște că a fost o greșeală să expună public o poveste personală, dar că nu își reproșează decizia de a nu continua o relație cu Ștefan Bănică Jr.

„Am regretat că am spus în presă treaba asta. Nu regret că nu am spus nu. Am spus că e adevărat că mă tot suna, mă căuta, se aflase. Ștefan abia se despărțise de Mihaela, iar în casa mea venea toată echipa de la acea emisiune, eu fiind iubita unui reporter. Pe vremea aia nu erau atâtea restaurante, mesele să făceau acasă. Îmi pare rău că m-a luat gura pe dinainte pentru că Ștefan Bănică este un artist pe care îl stimez și nu merita să dau din casă o poveste care a ajuns în presă. Nu regret că n-am avut o relație cu el.”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea lui Denise Rifai.