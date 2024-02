Ce studii are, de fapt, Radu Siffredi? Iubitul Oanei Matache a avut mai multe job-uri: Am spălat WC-uri, am făcut zidărie...

Oana Matache și Radu Siffredi formează unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri din ultimul an, participând împreună în emisiunea Power Couple România de la Antena 1. Cuplul se află într-o luptă strânsă pentru marele premiu în valoare de 50.000 de euro, confruntându-se cu alte vedete din showbiz-ul autohton. Deși nu sunt împreună de foarte mult timp, Oana și Radu au decis să își testeze relația și să se lanseze în această competiție, chiar și în fața unor cupluri cu o istorie mai lungă, precum CRBL și soția sa.

Despre Radu Siffredi, în vârstă de 28 de ani, se știe că este originar din Galați și a absolvit Liceul de Artă Galați "Dimitrie Culcin". Inițial interesat de actorie, un accident l-a determinat să renunțe la acest vis. Înainte de a se implica în showbiz, Radu a lucrat în diverse domenii, precum curățenie, zidărie și ospătărie.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început. Am lucrat cu streameri cunoscuți – Silviu Faiăr, Zlăvog – și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez, pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că, din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat WC-uri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a povestit Radu Siffredi la un moment dat în mediul online.