Ce mai face Nuți, bona angajată de Anamaria Prodan: Deja suntem familie...

Nuți, bonă angajată de Anamaria Prodan, are o legătură strânsă cu vedeta TV și spune că s-a integrat complet în familia acesteia. Aceasta a dezvăluit detalii despre relația lor, subliniind că, deși există momente de tensiune, ele își găsesc mereu echilibrul. Pentru Nuți, angajată în casa impresarei de peste două decenii, legătura cu Anamaria Prodan nu se rezumă la relația profesională. Ea consideră că a devenit parte din familia vedetei, admirându-i frumusețea, ambiția și hotărârea de a-și urma visurile.

„Nu pot să spun că mă consider bonă, deja suntem familie. De 23 de ani, suntem o familie. Cu camerele am vrut, nu am vrut, m-a împins Ana de la spate că trebuie să faci asta cu noi. M-am obișnuit, nu mai e nimic nou”, a mărturisit Nuți într-o declarație pentru Wowbiz.