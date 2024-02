Nadia Comăneci, tatuaj la 62 de ani! Campioana gimnasticii a ales un design special, cu o semnificație unică

Nadia Comăneci a surprins recent întreaga lume prin decizia de a-și marca pielea cu primul său tatuaj. Gestul său a stârnit interes și admirație, dar și o privire nostalgică asupra unui moment unic din istoria sportului. Marea campioană, care de mai bine de patru decenii își duce traiul în Statele Unite ale Americii, a dezvăluit lumii primul ei tatuaj, ce are o semnificație aparte.

Tatuajul Nadiei este strâns legat de cea mai mare performanță a sa, un moment care a rămas întipărit în memoria sportului mondial: primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Momentul care a intrat în istorie a avut loc în anul 1976, la Montreal, când Nadia Comăneci, la vârsta de doar 14 ani, a devenit un nume cunoscut și iubit în fiecare colț al globului. De atunci au trecut 48 de ani, însă această amintire rămâne proaspătă și vibrantă în inimile celor care au urmărit momentul istoric.

Design-ul tatuajului a fost creat special pentru Nadia, reflectând esența și importanța acelei zile memorabile din Montreal. Sportiva se declară extrem de fericită și mândră să poarte acest simbol pe piele.

"Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc.", a mărturisit Nadia Comăneci, conform informațiilor furnizate de orangesport.ro.