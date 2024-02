EMAA și Mario Fresh cântă despre iubiri predestinate În alte vieți

Piesa a fost scrisă de EMAA și Mario Fresh, alături de Costel Dominteanu, Paul Iorga și Darius Taran pentru muzică. Producția a fost realizată de Costel Dominteanu și Paul Iorga. „Un scenariu în care iubirea nu dispare atunci când cei dragi o fac; fără să vrea sau fără să mai știe ce vor. Mulțumesc pentru așa colaborare neașteptată și mă bucur mult că acum o pot împărtăși și cu voi", ne spune EMAA. „Am simțit piesa de la primele acorduri și imediat am reușit sa pun în cuvinte partea mea din piesă. Câteva minute mai târziu avea să iasă, oficial, cea mai tristă piesa de dragoste la care am participat, dar cu mare drag și cu toată implicarea de care dispun. Îi mulțumesc Emei pentru că s-a gândit la mine pentru această colaborare și, cred eu, am creat conexiunea potrivită pentru a lansa aceasta operă", completează Mario Fresh. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

