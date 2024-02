Mesajul cu subînțeles postat de Naomi Hedman, după ce Florin Ristei a confirmat despărțirea: Ce ți se cuvine...

Considerată una dintre cele mai frumoase povești de iubire din showbizului românesc, relația dintre Florin Ristei și Naomi Hedman a ajuns la final. Cântărețul și prezentatorul emisiunii matinale de la Antena 1, Florin Ristei, a fost cel care a confirmat separarea, în timp ce fotomodelul Naomi Hedman a reacționat recent pe rețelele de socializare cu un mesaj cu subînțeles.

Povestea lor de iubire a început acum câțiva ani, în culisele emisiunii "X Factor" de la Antena 1. El era jurat, iar ea a pășit pe scenă în postura de concurentă. Vocea sa și farmecul ei l-au impresionat pe Ristei, iar astfel a început o poveste de dragoste care a captivat inimile fanilor. După încheierea competiției, cei doi au devenit un cuplu și chiar s-au logodit. Totuși, zvonurile despre o posibilă despărțire au început să circule recent în mediul online. Naomi a șters toate fotografiile cu Florin Ristei de pe rețelele de socializare, iar inițial artistul a negat zvonurile legate de separare.

Însă, într-un podcast moderat de Speak, Florin Ristei a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Naomi. El a explicat că distanța a fost un factor dificil în relația lor, deoarece Naomi s-a mutat înapoi în Marea Britanie. Cu toate acestea, Ristei a mărturisit că încă simte dorul ei și că vorbesc în continuare.

După declarațiile făcute de Florin Ristei, Naomi a postat un mesaj cu subînțeles pe pagina sa de Instagram.

În paralel cu suferința cauzată de despărțiire, Florin Ristei se confruntă și cu o perioadă stresantă din cauza programului său încărcat. Recent, a ajuns la spital din cauza epuizării și a lipsei de somn. Cu toate acestea, artistul și-a asigurat fanii că se simte mai bine și că se pregătește intens pentru concertul pe care îl va susține pe 8 Martie.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semiatac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 8:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a mai spus cântărețul.