Regula pe care Cătălin Bordea o aplică după divorțul de Livia și moartea mamei sale: Toată lumea plânge, câteodată...

Cătălin Bordea a avut parte de momente extrem de dificile după divorțul de Livia și moartea mamei sale. Momentele dificile pe care le-a trăit au venit unele după altele, iar actorul a fost nevoit să se confrunte cu emoții și trăiri uneori greu de gestionat. Cu toate acestea, după trădarea fostei sale soții și a celui mai bun prieten al său, Spike, dar și după moartea celei care i-a dat viață, mama sa, răpusă de cancer la doar 55 de ani, Cătălin Bordea a găsit modalități prin care să își dea voie să se vindece.

Recent, el a dezvăluit că se află într-o relație bună cu el însuși și se refugiază în sport și în proiectele profesionale în care activează.

În urmă cu câteva zile, juratul iUmor a fost surprins plângând după ce a ieșit de la antrenamente. Cu asumare și acceptare, Cătălin Bordea a recunoscut că mai plânge câteodată, lucru firesc pentru orice om.

Mai mult, el a mărturisit că vindecarea nu este o opțiune, ci este singura soluție. Comediantul și-a deschis sufletul și a făcut declarații emoționante despre perioada pe care o traversează în acest moment.

„Fac față pentru că nu am de ales. Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, a mai spus Cătălin Bordea, pentru sursa citată mai sus.