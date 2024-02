Cum au depășit Oana Matache și Radu Siffredi momentele de cumpănă de la începutul relației: Eu sunt pregătit să...

Oana Matache și Radu Siffredi trăiesc o poveste de iubire pasională de câteva luni bune, iar împreună par să treacă peste orice obstacol. Deși multă lume a fost împotriva poveștii lor de iubire, mai ales după ce Oana a divorțat de tatăl copiilor ei, vedeta și Radu Siffredi au depășit orice provocare.

Acum, fanii celor doi îi pot vedea împreună în emisiunea Power Couple România - La bine și la greu, unde alături de alte 8 cupluri se duelează pentru premiul cel mare de 50.000 de euro. Recent, cel mai tânăr cuplu din show-ul de la Antena 1 a vorbit deschis despre relația lor, dar și despre criticile pe care le-au primit la începutul relației.

Lord of the Dance, la un sfert de secol de la lansare, prezintă un show aniversar grandios la București, pe 20 mai

„Eu sunt pregătit să ies din episodul ăsta depresiv adus de ce s-a întâmplat legat de noi în media în ultimul an și să încep să fac mai multe pentru mine și pentru Oana, să mă focusez pe oamenii și activitățile care contează în viața noastră”, a declarat Radu Siffredi pentru VIVA! .

Mai mult, sora Deliei a vorbit și despre lucrurile care au făcut-o să se îndrăgostească de iubitul ei și ce calități au atras-o la el, astfel încât să se simtă pregătită să înceapă o relație amoroasă împreună.

„Dincolo de carismă, stilul lui extrovertit (la care aspir by default ca introvert) și simțul umorului (lucruri care sunt accesibile la prima vedere pentru oricine), am descoperit că are încredere în mine să îmi arate sincer toate vulnerabilitățile lui. Nu cred în relații frumoase și de succes atunci când ne ascundem după orgoliu”, a povestit Oana Matache.