Femeia care îi este sprijin necondiționat lui Robbie Williams. Cum l-a ajutat soția lui să renunțe la alcool și droguri

Robbie Williams, cunoscutul rebel al muzicii britanice, a împlinit recent 50 de ani, o vârstă care marchează nu doar aniversarea sa, ci și o transformare semnificativă de care a avut parte. În spatele succesului său muzical se află o poveste de luptă cu dependența de alcool și cocaină și un drum anevoios către regăsirea echilibrului. Totuși una dintre cele mai mari schimbări și model de suport din viața lui Robbie Williams vine din partea unei femei remarcabile - Ayda Field.

Robbie Williams și-a făcut debutul în lumea muzicii la vârsta de 16 ani, ca membru al trupei Take That. Cu toate acestea, succesul său a fost umbrit de lupta sa cu alcoolismul și dependența de droguri, care aproape i-au pus capăt vieții. A fost o perioadă de zbucium și pericol, marcată de episoade de depresie, obezitate și conflicte cu colegii săi de trupă.

„Am crezut că pot să iau cele mai multe pastile, că pot să beau cel mai mult, credeam că asta era o superputere la acea vreme. Nu știam că aceea era cea mai rapidă cale spre moarte. Simți că ești indestructibil, nu credeam că voi muri. Abia apoi mi-am dat seama cât de aproape am fost (de moarte-n.r.). Am fost treaz șase zile. Eram cu cineva care avea legături cu dealeri și am ținut-o așa șase zile”, mărturisea artistul, în urmă cu ceva timp.