Coldplay concertează pentru prima oară în România pe 12 și 13 iunie la Arena Națională. EMAA, singura artistă româncă aleasă să cânte în deschiderea show-urilor, va încânta publicul cu universul său unic și vocea ei pătrunzătoare. Aceste evenimente sunt parte din turneul mondial "Music of the Spheres", turneu de promovare a albumului cu același nume, lansat de formație în 2021. EMAA, cunoscută pentru capacitatea ei de a captiva ascultătorii și de a-i transporta într-o călătorie sonoră aparte, și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru oportunitatea de a deschide spectacolele celebrei trupe Coldplay. Ea a declarat: ,,Simt că tot ce-am construit până acum, e încă o dată răsplãtit cu mult mai mult decât am cerut sau m-aș fi putut aștepta vreodată. Sunt recunoscătoare și știu că tot ce se întâmplă nu e doar datorită mie și parcursului pe care l-am avut, ci tuturor oamenilor care mi-au rămas alături, nu doar atunci când am fost pe plus, ci și atunci când devenea aproape imposibil de rămas. Le mulțumesc și vă mulțumesc și ne vedem pe Arenă în iunie!" Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

