What's Up s-a căsătorit cu iubita sa, într-un cadru intim: Toți credeau că îi iau la mișto...

What's Up a dat lovitura de grație și a confirmat că s-a căsătorit în secret cu aleasa inimii sale, Micky, în urmă cu câteva luni. Într-un moment surprinzător, artistul și-a anunțat apropiații cu doar o seară înainte de eveniment, deși se pregătise pentru această zi cu mai bine de un an înainte.

Relația lor a fost discretă și constantă timp de mai bine de doi ani, iar acum, What's Up și Micky își împărtășesc fericirea cu lumea întreagă. Cântărețul a mărturisit că Micky este femeia care i-a schimbat complet viața, aducând bucurie și speranță în fiecare zi a vieții lui.

„Acum vreo doi ani și jumătate, pe 23 septembrie 2021, a apărut în viața mea soția mea, care mi-a dat viața peste cap și m-a făcut să îmi doresc ziua de mâine mai mult decât îmi doream înainte. Ea este bucuria mea, pentru ea fac tot ce fac”, a declarat What's Up, potrivit spynews.ro.

Planificarea nuntii lor a fost meticulos pregătită, iar lista de invitați a fost alcătuită cu mult timp înainte. Cu toate acestea, artistul și-a surprins prietenii și familia, anunțându-i cu doar o seară înainte de eveniment. Motivul? What's Up a dorit să vadă cine își face cu adevărat timp să fie alături de ei, iar o nuntă fără daruri a fost alegerea lor.

„Cel mai trist lucru la nunta noastră a fost că am plănuit timp de un an și jumătate, iar mesajul către oameni a fost trimis cu o zi înainte de eveniment. Toți credeau că îi iau la mișto, că este ultimul om pe care îl invit. Eu le-am spus tuturor că i-am invitat cu o seară înainte pentru că nu vreau dar la nuntă și îmi doresc să fie alături de mine oameni care au timp și care ne-au iubit”, a mai dezvăluit What's Up.