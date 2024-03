Adelina Pestrițu dă cărțile pe față! Ce probleme de sănătate au împins-o să renunțe la silicoane?

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai frumoase vedete autohtone, care nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre intervențiile estetice la care a apelat pentru un boost de încredere în propria persoană. Recent, ea a dezvăluit pe sovcial media că a renunțat la silicoanele puse în urmă cu câțiva ani, iar motivele din spatele acestei decizii neașteptate au fost explicate în cadrul emisiunii „Play IT” de la Kanal D2.

În cadrul emisiunii de la Kanal D2, bruneta a explicat faptul că operațiile estetice pe care le-a făcut în trecut au fost importante pentru a avea mai multă încredere în propria persoană, însă în timp au apărut și alte efecte neașteptate, care i-au afectat starea de sănătate.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva. În primul rând de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm.", a mărturisit vedeta, potrivit wowbiz.ro.

Decizia nu a fost luată ușor, astfel că vedeta a petrecut un an întreg pregătindu-se pentru acest moment, încercând diferite metode pentru a face față durerilor de spate. În cele din urmă, Adelina a considerat că trebuie să își prioritizeze sănătatea și să se supună, din nou, unei alte intervenții de ordin estetic.

"Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc.(…) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o.”, a mai dezvăluit Adelina Pestrițu.