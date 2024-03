Marrakech (Dale Ya) este noul single pe care Costi îl dezvăluie de pe următorul său album

Costi, hitmakerul care își surprinde publicul cu muzica sa, aduce în playlisturi o nouă piesă, de data aceasta direct din orașul contrastelor - Marrakech.

Compusă de către Costi alături de Arman Mardigian, „Marrakech (Dale Ya)" este și numele celei de-a treia piesă de pe următorul album al artistului. Cu un mix irezistibil de ritmuri exotice și versuri pasionale, single-ul transpune ascultătorii într-o călătorie muzicală plină de culoare și energie. Inspirat de frumusețea și misterul orașului din Maroc, Marrakech, Costi și-a pus amprenta prin sound-ul și producția noii sale piese ce îmbină elemente fresh cu influențe orientale.



Single-ul este însoțit de un videoclip ce îmbină imagini pline de culoare și surprinde stilul de viață și naturalețea locului prin lentila regizorului Alex Ceausu. „Marrakech (Dale Ya)" este a treia piesă pe care Costi o dezvăluie de pe viitorul său album ce poartă numele de „Constantin 1.0". Materialul la care artistul lucrează urmează să fie disponibil din luna mai, alături de alte 20 de melodii, printre care și „No More Coca" și „No More Coca (Jamaica 1.1)", feat. Richie Loop.



Compozitor, producător și muzician cu un impact semnificativ pe scena muzicală internațională, cunoscut pentru abordarea sa și pentru contribuțiile sale semnificative în industria muzicală, Costi este singurul artist român nominalizat de două ori la premiile Grammy. Cu o carieră impresionantă și multiple colaborări de succes, artistul continuă să surprindă publicul din întreaga lume. A lansat hituri internaționale precum „Bouncing" (alături de Buppy Brown) sau „Reggae Dancer" și a colaborat cu artiști de renume precum Mohombi, Faydee și Shaggy pentru „(Habibi) I Need Your Love", piesă ce a generat peste 400 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 37 de milioane de stream-uri pe Spotify. Un alt single ce a cucerit publicul și topurile de specialitate este „Go Down Deh", lansat de Costi alături de Spice, Sean Paul și Shaggy, ce a generat peste un miliard de vizualizări pe YouTube.

Vizionare placuta