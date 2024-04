Lidia Buble, surprinsă de reacția tatălui său, atunci când l-a anunțat că s-a vopsit

Lidia Buble, talentata artistă în vârstă de 30 de ani, a făcut o schimbare îndrăzneață de look acum câteva luni, optând pentru o nouă culoare de par, lucru ce a stârnit multe discuții în mediul online și în rândul fanilor săi. Această transformare a fost asociată cu anunțul următorului hit din cariera sa, intitulat „Roșu nuclear”, reprezentând o nouă etapă în viața sa profesională. Cu toate acestea, Lidia a mărturisit recent că cea mai mare temere nu a fost legată de reacția publicului, ci de reacția părinților săi, în special a tatălui său.

Într-un interviu pentru Ego, Lidia Buble a împărtășit cum s-a simțit atunci când tatăl său a văzut pentru prima dată noul ei look.

Boala care o chinuie pe Lidia Buble: Am limba cât casa...

„Trebuie să-ți povestesc reacția lui tati. Mie îmi era frică că na, tati nu prea este el cu unghii vopsite, cercei, păr vopsit. Și într-o zi, na, deja toți frații mei, surorile mele știau de schimbare, părinții nu. Mi-am luat inima în dinți și am zis că trebuie să-i sun pe facetime. Am zis prima dată să o anunț pe mami. Ce să vezi, că am avut ghinion. Nu a răspuns mami pe facetime, ci a răspuns tati. A avut un șoc și mi-a zis: măi fată, dar ce-ai pățit. Măi, Lidia, dar ce ți-ai făcut? În momentul ăla m-am blocat”, a mărturisit Lidia Buble, pentru sursa citată mai sus.