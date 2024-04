După transformarea spectaculoasă, Andreea Marin a ajuns să împrumute haine de la fiica sa. Uite cum arată acum vedeta!

Andreea Marin, o figură iubită și respectată în showbiz-ul românesc, a surprins pe toată lumea cu transformarea sa uluitoare. Fosta prezentatoare de la „Surprize, Surprize” a slăbit impresionant, pierzând nu mai puțin de 20 de kilograme într-un an și jumătate. Această realizare remarcabilă nu numai că i-a adus beneficii fizice, ci și emoționale, conferindu-i Andreei Marin o senzație de eliberare și fericire fără restricții alimentare.

Pentru această transformare impresionantă, Andreea Marin a colaborat cu un nutriționist, respectând cu disciplină sfaturile și regulile stabilite.

"Am învățat să mănânc într-un anume fel în care nutriționistul mi-a spus că voi fi într-o formă bună dacă respect aceste mici reguli. Și nici măcar nu este greu de respectat. Am slăbit pe parcursul unui an și jumătate. Sigur că pe parcursul acestei perioade au existat restricții, dar acum nu mai am nicio restricție”, a explicat Andreea Marin pentru viva.ro.