Holy Molly face magie pe ringul de dans cu piesa Favorite Song

De la început până la sfârșit, sound-ul puternic al lui Holy Molly te va face să cânți și să dansezi pe ritm. "Favorite Song" este imnul suprem pentru iubitorii de muzică din toată lumea, celebrând bucuria găsirii acelei piese care te face să vrei să dansezi ca și cum nimeni nu ar privi. Așa că mărește volumul boxelor, lasă-te purtat și pregătește-te să faci din "Favorite Song" noul tău imn de petrecere! Piesa a fost scrisă de Holy Molly, Marius Dia, Alex Parker, Maxim Fadeev și Bastien. Producția a fost realizată, de asemenea, de Alex Parker. ,,E o onoare pentru mine să creez un remake după o piesă care mi-a rămas în minte încă din copilărie. <<My Marmalade>> a fost un hit în întreaga lume și la noi în țară, așa că a venit natural pentru mine să o includ în muzica mea. <<Favorite Song>> este creată pentru a te face să te simți bine, să te simți liber, să te simți sălbatic și pasional. Numai bună pentru dans, este o gură de aer proaspăt, este piesa pe care o poți asculta în timp ce te machiezi pentru o ieșire în oraș sau în timp ce ai propria petrecere acasă. Mulțumesc că îmi ascultați muzica, înseamnă totul pentru mine!❤️", spune Holy Molly. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

Holy Molly a adus EP-ul Liliac la Diud, where's my tune? Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată o stea în ascensiune în industria muzicală românească. Pe parcursul carierei sale, a colaborat cu nume importante din industrie, cum ar fi LIZOT, Cosmo & Skoro și Shanguy, ceea ce a propulsat-o în cele mai importante liste de redare de pe Spotify. Single-ul său "Shot a Friend" i-a adus o nouă bază de fani, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în topul celor mai ascultate melodii în Polonia și în topurile CIS. Urmând succesul său internațional cu piese precum "Menage a Trois," "Back to Her," "Twinkle Twinkle," și "Shot a Friend," artista a lansat hitul "Plouă" în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a urcat pe prima poziție în topurile muzicale specializate ale stațiilor de radio din România. Single-ul său "Watch Me" a reușit, de asemenea, să rămână în Top 10 Airplay Radio în România timp de mai multe săptămâni, devenind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă. "Sunday Night" a ajuns pe locul trei în Radio Chart în Polonia. Una dintre colaborările sale recente, alături de ADI pentru "Totul meu," a urcat pe primul loc ca una dintre cele mai ascultate piese la radio în România, și a captat, de asemenea, atenția utilizatorilor de TikTok, unde au fost create peste 400K de videoclipuri. În plus, artista a dezvăluit EP-ul său de debut intitulat "Liliac," iar single-ul său recent "Freaks in Town" a stârnit interes în Turcia. Citește și: Holy Molly - la un pas de Grammy-uri

