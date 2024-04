Holy Molly și Zodier îți aduc videoclipul piesei Fericit

Cu un decor vibrant și o paletă de culori vii, videoclipul se remarcă printr-o serie de scene în care cei doi artiști interpretează mai multe personaje, fiecare ilustrând o latură diferită a căutării fericirii.

Scenariul videoclipului pune un accent puternic pe diversitatea experiențelor umane și pe multiplele căi prin care oamenii pot găsi fericirea. De la activități cotidiene la cele mai creativ-expresive, mesajul este că fericirea este o călătorie personală.

Videoclipul a fost regizat de Isabella Szanto, cu DOP - Denis Rusanovski, producție - Iancu Mihaim și first ad - Bogdan Zamonea. Styling-ul artiștilor a fost asigurat de Anca Stăruială, hair de Alex Şerban și make-up realizat de Ama Taffet.

,,Fericit" e un adevărat manifest al unei iubiri puternice, care strălucește cu o lumină ce pare să nu se stingă niciodată. Cu o combinație captivantă de versuri încărcate de pasiune și armonii vibrante, această piesă îți captivează inima încă de la primele acorduri.

,,<<Fericit>> este o poveste de dragoste care călătorește în timp și spațiu. Mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu această echipă și să împart platoul de filmări cu Zodier. Noi devenim prizonierii acestui hotel părăsit, unde ne întâlnim de-a lungul mai multor vieți și ne îndrăgostim de fiecare dată la fel de puternic. Multitudinea de planuri, roluri și sentimente cred că subliniază cât de puternică este această piesă și ce mesaj pur are. Scopul suprem al tuturor vieților devine FERICIREA. Sperăm să vă placă❤️." ne spune Holy Molly.

,,<<Fericit>> pentru mine nu e doar o piesă, ci reprezintă o stare de recunoaștere a neputinței față de controlul dragostei. Piesa este inspirată dintr-o scenă de film pe care l-am văzut când eram mult mai mic, tot ce îmi amintesc e că un tip a cântat, cu toată disperarea, o piesă special scrisă pentru iubita lui, care nu a venit la concert. Peste ani, m-am regăsit în acea poveste, iar de acum poate alții se vor regăsi în ea, în povestea unui om care a vrut doar să fie, <<Fericit>>." ne spune Zodier.

Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată o stea în ascensiune în industria muzicală românească și nu numai. Single-ul său "Shot a Friend" i-a adus o nouă bază de fani și un disc de aur, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în topul celor mai ascultate melodii în Polonia și în topurile CIS, continuând succesul internațional al pieselor precum "Menage a Trois", de asemenea premiată cu discul de aur, "Back to Her" și "Twinkle Twinkle". A urmat lansarea hitului "Plouă" în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a urcat pe prima poziție în topurile radio din România. Single-ul său "Watch Me" a reușit, de asemenea, să rămână în Top 10 Airplay Radio în România timp de mai multe săptămâni, devenind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a ajuns pe locul trei în Radio Chart în Polonia. În 2023, artista a lansat alături de ADI piesa "Totul meu", care a ajuns #1 în topul celor mai ascultate de la radio și #1 în România pe platforma TikTok, fiind cea mai utilizată piesă a anului. În plus, artista a dezvăluit EP-ul său de debut intitulat "Liliac," iar single-ul său recent "Freaks in Town" a stârnit interes în Turcia.

Zodier a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 10 ani, când mama sa i-a cumparat o chitară din supermarketul din oraș. A învățat singur să cânte la instrument și, câțiva ani mai târziu, a început să cânte pe străzile din Timișoara, cu intenția de a aduce măcar puțină lumină pe fețele trecătorilor. Influențat de artiști precum Ed Sheeran, Eric Clapton, Post Malone și The Motans, artistul a început să-și scrie propriile versuri, trimițându-le apoi către The Motans prin intermediul social media. A fost invitat la scurt timp după de către acesta la o serie de sesiuni, unde a lucrat alături de producători titrați precum Marci & Sebi (INNA, Carla's Dreams, The Motans, Irina Rimes), Alex Turcu (Carla's Dreams, Irina Rimes, Alina Eremia) și Damian Rusu (The Motans, Irina Rimes, Damian Drăghici, Connect-R). Piesa sa, ,,Albastru răsărit", s-a aflat în Top 100 Radio Airplay România, pentru ca ulterior artistul să lanseze un întreg EP, intitulat ,,Mă auzi?". Ultima sa colaborare alături de YUKA, ,,La Sacou", a stat timp de 6 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul #6.