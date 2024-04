Killa Fonic deschide subiectul banilor în Hola ATM

Creativitatea artistică, versatilitatea muzicală și sinceritatea brutală fac din Killa Fonic un artist unic în România. A debutat în proiectul Șatra B.E.N.Z. și a continuat să își construiască cariera solo, lansând până acum 10 albume de succes precum "Ramses 1989", "Lamă Crimă", "Emotiv Munteana", "Trendsetter" și "Osvaldo". Printre hiturile sale se numără "Bambolina" cu Carla's Dreams, "Miami Bici", "Go Gettas" cu Nane, Azteca și bbno$, "MAMBO", "Richie Rich", "NIMENI" și "Lucifer". Colaborarea sa cu Delia pentru "Cum am știut" a fost un real succes, iar piesa "Miami Bici" a dominat clasamentele în 2020, fiind desemnată Top Romanian Track și ajungând pe locul #1 pe Apple Music și Spotify. "Brasileira", alături de RAVA, a adunat milioane de vizualizări pe YouTube și a ocupat locul #3 pe Spotify. Ultimele sale lansări includ albumul DnB "MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI" și EP-urile experimentale "SS1000", "Rock This Way". Citește și: Vraja Killa Fonic - NECROMANCER

Un Crăciun DnB alături de Killa Fonic și noul său EP- MAT-STHĀNI SARVA-BHŪTĀNI

How to be rock 'n' roll - Killa Fonic și noul său EP - Rock This Way